Criança é morta a facadas pela própria irmã em surto psicótico, diz PM

Uma menina de quatro anos de idade foi assassinada a facadas na manhã desta segunda-feira, dia 13, no município de Mafra, no Norte de Santa Catarina. A acusada de cometer o crime é a própria irmã da criança, uma jovem de 22 anos, que estaria em surto psicótico, segundo informou a Polícia Militar.

A PM foi acionada após a mulher desferir golpes de faca contra a irmã. O chamado ocorreu depois que familiares encontraram a criança na cama, com ferimentos no pescoço e muito sangue. A pequena Soraia Schmidt foi levada às pressas para o Hospital São Vicente de Paulo, mas não resistiu aos ferimentos.

Depois do crime, conforme a PM, a irmã se trancou no quarto com duas facas e colocou obstáculos atrás da porta para dificultar a entrada da polícia, que utilizou técnicas de negociação durante a ocorrência, mas sem sucesso. Os policiais então decidiram ir até a janela do imóvel e lançar spray de pimenta, além da utilização de um dispositivo elétrico incapacitante para imobilizar a jovem.

A PM arrombou a porta da casa e deteve a mulher, que foi encaminhada por uma equipe do Samu a uma unidade de pronto atendimento, onde permanece internada sob custódia policial até ser levada para a Delegacia de Polícia Civil, responsável pelas investigações.