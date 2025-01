Atlanta Hartsfield-Jackson Continua Sendo o Aeroporto Mais Movimentado do Mundo em 2024, Confirmam Dados da OAG

Principais Conclusões:

Quatro dos aeroportos mais movimentados estão localizados na América do Norte, três na Ásia, dois na Europa e um no Oriente Médio.

O Shanghai Pudong International Airport (PVG) lidera com um impressionante aumento da capacidade de 29% em relação ao ano anterior, o mais alto entre os 10 principais.

Novos participantes do Top 10 desde 2019: Dallas Fort Worth International (DFW), Denver International Airport (DEN), Guangzhou Baiyun Airport (CAN) e Istanbul Airport (IST).



LONDRES, Jan. 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A OAG, principal plataforma de dados da indústria global de viagens, divulgou hoje seu ranking anual dos aeroportos mais movimentados do mundo em 2024.

O Atlanta Hartsfield-Jackson International Airport (ATL) continua a liderar como o aeroporto global (internacional + capacidade doméstica) mais movimentado do mundo, com 62,7 milhões de assentos. A capacidade do ATL aumentou 2% em comparação com 2023, mas ainda está um pouco abaixo dos níveis de 2019 em 1%.

O Dubai International Airport (DXB) é o segundo mais movimentado e também o líder em capacidade internacional, com um aumento dos assentos de 7% em relação ao ano anterior, para 6,2 milhões. Tokyo Haneda (HND) está em terceiro lugar, com 55,2 milhões de assentos, um aumento de 5% em 2023, seguido pelo London Heathrow (LHR) em quarto lugar.

O London Heathrow Airport (LHR), em quarto lugar, com 51,5 milhões de assentos, é o aeroporto mais movimentado da Europa, seguido pelo Istanbul Airport (IST) e pelo Paris Charles de Gaulle (CDG).

Nos EUA, Dallas Fort Worth (DFW) e Denver International (DEN) apresentaram um aumento substancial da sua capacidade em 18% e 24%, respectivamente, ficando em quinto e sexto lugares no ranking.

O Guangzhou Baiyun International (CAN) e o Shanghai Pudong International Airport Pudong (PVG) na China ocupam as 7a e 9a posições, com a capacidade aérea da China continuando a se recuperar do impacto da pandemia global. O PVG é o aeroporto que mais cresce do Top 10, com um crescimento da capacidade de 29%, e isso o levou da 15ª para a 9a posição ao longo do ano.

O Istanbul Airport (IST) subiu para o oitavo lugar, refletindo sua crescente importância como um centro global.

O Analista Chefe da OAG, John Grant, comentou:

“Com crescimento em todas as regiões do mundo, os dez aeroportos mais movimentados mais uma vez refletem a forte recuperação do setor da aviação nos últimos dois anos. Desde os sucessos em Dallas Ft Worth e Guangzhou até a rápida recuperação mais recente da capacidade em Shanghai Pudong, as companhias aéreas continuam a avançar com novas rotas e serviços, apesar dos desafios da cadeia de suprimentos do mundo pós-pandemia.”

Veja os rankings e metodologia completos no site da OAG.

Sobre a OAG

A OAG é uma plataforma de dados líder da indústria global de viagens, oferecendo uma fonte única de dados de oferta, demanda e preços.

Consultas da Mídia: [email protected]

Tendências Principais:

Recuperação da Capacidade : Aeroportos como Xangai Pudong (PVG) e Seul Incheon (ICN) estão tendo uma rápida recuperação pós-pandemia, beneficiando-se do aumento da demanda e da flexibilização das restrições.

: Aeroportos como Xangai Pudong (PVG) e Seul Incheon (ICN) estão tendo uma rápida recuperação pós-pandemia, beneficiando-se do aumento da demanda e da flexibilização das restrições. Expansão na América do Norte : O forte crescimento de DFW e DEN destaca a dinâmica das mudanças nos centros globais de viagens aéreas.

: O forte crescimento de DFW e DEN destaca a dinâmica das mudanças nos centros globais de viagens aéreas. Domínio no Oriente Médio: O Dubai (DXB) continua a ser um participante dominante, liderando o mundo em capacidade internacional.





GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9330356)