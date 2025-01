Com incremento nas movimentações, portos gaúchos encerram 2024 com saldo positivo

O complexo portuário do Rio Grande do Sul encerrou 2024 com um crescimento de 0,52% nas movimentações em relação ao mesmo período de 2023. Já em Rio Grande, os 12 meses do último ano fecharam com variação positiva de 1,03% e destaque para os aumentos das cargas de celulose (15,67%), polietileno (8,15%) e cloreto de potássio (6,09%).

Ao longo dos 366 dias de 2024, os portos gaúchos receberam 3.620 embarcações, sendo 2.954 delas no porto do Rio Grande, 503 no porto de Pelotas e outros 163 navios no porto de Porto Alegre. No somatório geral, as três unidades administradas pela Portos RS movimentaram o equivalente a 45.098.185 toneladas.

Quando a classificação se dá pelo segmento de carga, os graneis sólidos correspondem a 28.717.990 toneladas, sendo seguidos pelas cargas gerais, com 13.354.056 toneladas, e pelos graneis líquidos, com 3.026.139 toneladas. O crescimento das movimentações representa a capacidade de superação do Estado, após os eventos climáticos vividos no primeiro semestre.

Movimentação de cargas foi intensa no complexo portuário do Rio Grande do Sul -Foto: Rodrigo de Aguiar/Portos RS

Para o presidente da Portos RS, Cristiano Klinger, os resultados refletem os esforços do Estado na recuperação do sistema hidroviário gaúcho, severamente atingido pela sedimentação dos canais de navegação. Para ele, os dados estatísticos representam o potencial de retomada da economia do Rio Grande do Sul a curto e médio prazo.

“Quando olhamos para os números de 2024 enxergamos a capacidade de superação do estado frente ao cenário das enchentes. O segundo semestre foi de muito trabalho para garantir a recuperação da nossa infraestrutura e a desobstrução dos canais de navegação, como as dragagens realizadas em Rio Grande e a obra na hidrovia”, afirmou Klinger.

Porto do Rio Grande

Além do incremento nas movimentações já apresentadas, o porto marítimo gaúcho também obteve variação positiva nas operações envolvendo contêineres. Em 2024, foram 798.911 TEUs, número que é 24,98% maior que em 2023, quando foram movimentados 639.233 TEUs. TEU é uma unidade de medida correspondente a um contêiner de 20 pés.

As importações somaram 10.885.701 toneladas e tiveram como principais origens a China (1.806.025 t), Argentina (1.597.870 t), Rússia (951.874 t), Marrocos (711.967 t) e o Canadá (670.873 t), nesta ordem. Estados Unidos, Arábia Saudita, Nigéria, Uruguai e Peru completam a lista dos dez países.

Já as exportações alcançaram 25.218.338 toneladas e tiveram como principais destinos a China (10.941.729 t), o Vietnã (1.279.441 t), o Irã (1.123.779 t), os Estados Unidos (892.853 t) e o Marrocos (768.919 t). Filipinas, Coreia do Sul, França, Tailândia e Espanha fecham a lista dos dez países de destino da produção gaúcha.

Porto de Pelotas

A unidade registrou uma movimentação total de 1.152.443 toneladas, sendo 995.063 delas de toras de madeira para a produção de celulose. A segunda carga mais movimentada no porto de Pelotas foi o clínquer, que é o cimento em sua fase bruta de fabricação, atingindo 144.448 toneladas. As movimentações de soja alcançaram 12.932 toneladas.

Porto de Porto Alegre

O cais público da capital encerrou 2024 com a movimentação de 727.044 toneladas. Os insumos para a produção de fertilizantes continuaram sendo as cargas mais operadas na unidade e registraram 337.446 toneladas. A lista é seguida pelo trigo (240.293 t), pela cevada (86.445 t), pelo sal (32.908 t), pelo sebo (25.877 t) e pelas cargas gerais (4.075 t), nesta ordem.