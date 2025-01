Menino trespassense de 6 anos é destaque nacional como influencer de pesca esportiva nas redes sociais

Na tarde da última sexta-feira, 10 de janeiro, o Prefeito de Três Passos, Arlei Tomazoni, recebeu no gabinete da prefeitura o pequeno Joaquim Davi Corrêa da Silva Carvalho, acompanhado do pai, Mayke Carvalho, e do avô, Adinelson. Joaquim, de apenas 6 anos, é considerado o maior influencer infantil de pesca esportiva do Brasil, acumulando mais de 25 milhões de acessos em seus vídeos no YouTube, Instagram e Facebook.

Conhecido como “Jocka”, o menino trespassense começou na pesca esportiva aos 2 anos de idade, incentivado por sua família, que sempre promoveu aventuras em meio à natureza e momentos de recreação. Sua mãe, Morgana Carvalho, e sua irmã, Valentina, participam ativamente de suas gravações, enquanto o pai cuida da edição dos vídeos.

Jocka se destaca por sua inteligência, alegria e habilidade, conquistando mais de 12.500 seguidores no Instagram, além de receber inúmeras mensagens de crianças e pais que admiram seu trabalho. O número de seguidores cresce diariamente. Ele não apenas ensina técnicas de pesca em tutoriais animados, mas também promove a importância da convivência familiar por meio da pesca esportiva.

Com carisma e espontaneidade, o menino trespassense Jocka, se tornou uma inspiração para muitas famílias que buscam unir diversão e contato com a natureza. Quem quiser aprender a pescar com um toque especial de diversão, basta acompanhar os canais do pequeno influencer e mergulhar em suas aventuras.

Acesse e divirta-se com as aventuras de Jocka e sua família

Instagram: @jockapesca

Facebook: www.facebook.com/jockapesca

Youtube: www.youtube.com/@jockapesca