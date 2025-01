Governo realiza licitação para contratação de serviços de wi-fi para 600 escolas estaduais

A Subsecretaria Central de Licitações (Celic), vinculada à Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), realiza novos certames na semana de 13 a 17 de janeiro. Um dos destaques é o que prevê a contratação de empresa para a prestação de serviços continuados para instalação, operacionalização, gestão e manutenção de rede wi-fi em 600 escolas estaduais.

A empresa contratada também deverá disponibilizar equipamentos e garantir o gerenciamento, suporte e manutenção do sistema. O pregão eletrônico, solicitado pela Secretaria da Educação (Seduc), está agendado para terça-feira (14/1), às 9h30.

As instituições de ensino selecionadas são predominantemente urbanas e já atendem, ou poderão atender, aos critérios estabelecidos pela Seduc para serem escolas de Ensino Médio em tempo integral.

Também são destaques da Agenda Celic três leilões para a alienação de imóveis públicos do Estado , além de pregões para a compra de equipamentos médico-hospitalares, diagnóstico e segurança e proteção, entre outros. As licitações têm por objetivo atender a requisições de diversos órgãos e secretarias do governo estadual. Podem participar dos processos empresas devidamente credenciadas no Portal do Fornecedor RS .

Agenda Celic

A publicação da Agenda Celic é destinada aos interessados em participar das licitações e visa ampliar o nível de transparência sobre compras e alienações do Estado aos profissionais de imprensa e à sociedade.