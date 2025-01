Deslizamentos em Ipatinga deixam pelo menos cinco mortos

Geral Há 4 horas Após incêndio na Uruguaiana, Paes promete reformas e ajuda a lojistas Prefeito do Rio foi até o local do incêndio, acompanhar a situação

Geral Há 6 horas Incêndio no centro do Rio atinge lojas do camelódromo da Uruguaiana Mais de 60 bombeiros estão no local para combater as chamas