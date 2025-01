Governo divulga cronograma atualizado do processo seletivo para contratação de servidores temporários

Foi publicada em edição extra do Diário Oficial do Estado nesta sexta-feira (10/1) o cronograma atualizado do processo seletivo para a contratação de 2.052 servidores temporários destinados à Administração Direta do Poder Executivo do RS. As datas foram ajustadas após a suspensão da liminar que impedia a continuidade da seleção.

Entre as atualizações está a ampliação do prazo de convocação para conferência da documentação original, em local, data e horário informado quando do chamamento, e a previsão de publicação do resultado final no dia 13 de março de 2025.

Processo seletivo simplificado

Coordenada pela Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), a seleção contempla um cargo de Nível Médio (Agente Administrativo) e cinco cargos de Nível Superior que abrangem mais de 50 especialidades. Serão contratados profissionais em setores importantes para a reconstrução e a prestação de serviços à sociedade, como engenharia, arquitetura, saúde, assistência social, meteorologia, meio ambiente, entre outras.