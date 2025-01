Governo entrega projetos de revitalização do Iconicidades a São Leopoldo e Rio Grande

O governo do Estado entregou oficialmente, na quinta-feira (9/1), os projetos de arquitetura relativos à revitalização da Casa da Feitoria/Museu do Imigrante, em São Leopoldo, e do Ecoparque Turístico Molhes da Barra, em Rio Grande. A celebração dos convênios entre o Estado e os municípios prevê a reformulação dos locais e integra o projeto Iconicidades, que tem como objetivo renovar e qualificar espaços públicos importantes, com foco na sustentabilidade e no turismo.

No caso de São Leopoldo, o projeto prevê a criação de um complexo cultural, incluindo a reconstrução do setor que ruiu, o restauro da Casa da Feitoria/Museu do Imigrante – tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado (Iphae) –, a proposição de uma edificação anexa, o tratamento paisagístico da área adjacente e a elaboração de diretrizes para um futuro parque no qual o conjunto estará inserido. Nas próximas semanas, será realizada uma agenda institucional para eventuais esclarecimentos que a nova gestão municipal possa necessitar. A partir de agora, cabe ao município a execução das obras e a implantação da iniciativa.

Já em Rio Grande, a proposta prevê a qualificação e preservação paisagística da Zona de Proteção Ambiental, com infraestrutura voltada ao turismo no Ecoparque Turístico Molhes da Barra. O encontro institucional para a entrega do projeto entre o Estado e a prefeitura foi realizado no final de dezembro, com a presença do governador em exercício Gabriel Souza.

“A ideia é que estas entregas aos municípios possibilitem, além da valorização e preservação da cultura e memória locais, a criação de um ambiente propício para a inovação e a economia criativa”, ressaltou o diretor-geral do Escritório de Desenvolvimento de Projetos do Rio Grande do Sul, Hiparcio Stoffel.

O que é o projeto Iconicidades

Desenvolvido pelo EDP e vinculado à Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), o projeto Iconicidades busca tornar as cidades gaúchas mais empreendedoras, inovadoras e criativas. A iniciativa estimula a retomada e revitalização de espaços arquitetônicos simbólicos, com o objetivo de estabelecer novos negócios. A proposta é identificar e transformar arquiteturas emblemáticas em todo o Rio Grande do Sul, atribuindo a elas novos significados, promovendo a inovação e a economia baseada no capital intelectual, e contribuindo para a criação de ecossistemas criativos que fomentem novos empreendimentos.

Na primeira fase do Iconicidades, voltada a municípios com pelo menos 100 mil habitantes, cinco foram selecionados: Cachoeirinha, Pelotas, Rio Grande, Santa Maria e São Leopoldo. Na segunda, cada município classificado teve sua proposta transformada em objeto de um concurso público de arquitetura para elaboração de projetos, aberto a profissionais de todo o país. No caso de Rio Grande, o vencedor foi o Estúdio 41 Arquitetura e, no caso de São Leopoldo, o escritório SOLSS Arquitetura.

Após serem concluídos e aprovados pelo Executivo estadual, os projetos completos são repassados aos municípios via convênio. As prefeituras assumem a responsabilidade de executar as obras e implementar as iniciativas planejadas para cada local.

Além do Complexo Casa da Feitoria/Museu do Imigrante, em São Leopoldo, e do Ecoparque Turístico Molhes da Barra, em Rio Grande, o programa também contempla outros projetos, como o Centro de Gastronomia em Pelotas, o Centro de Inovação e Economia Criativa em Santa Maria e o Complexo Casa de Cultura em Cachoeirinha.