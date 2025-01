Desmatamento na Metade Norte do RS supera 1.100 hectares em 2024

O desmatamento de mais de 1.100 hectares foi registrado em 2024 na metade norte do Rio Grande do Sul, conforme balanço divulgado pelo 3º Batalhão Ambiental da Brigada Militar. O levantamento abrangeu as microrregiões de Carazinho, Cruz Alta, Passo Fundo, Erechim, Nonoai e Frederico Westphalen, totalizando 130 municípios.

Além do desmatamento, as fiscalizações levaram à apreensão de 250 metros cúbicos de madeira, 30 mil metros de redes de pesca ilegal e à realização de 365 prisões relacionadas a crimes ambientais contra a fauna.

Por conta da redução na área de atuação do batalhão — de 239 para 130 cidades —, não foi possível comparar os números com os de 2023. No ano passado, a Região Norte do Estado registrou um aumento de 113% nos flagrantes de desmatamento.

O 3º Batalhão Ambiental destacou a relevância das ações de fiscalização no combate às práticas prejudiciais que comprometem a biodiversidade local. A Brigada Militar reforçou, ainda, a necessidade de conscientização e da colaboração da população, incentivando denúncias para ajudar no enfrentamento a crimes ambientais.