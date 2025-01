Polícia Militar faz operação especial nas estradas de São Paulo

A Polícia Militar Rodoviária faz operação especial durante nesta sexta-feira, mobilizando todo o efetivo dos seis batalhões do estado. A ação está relacionada ao aniversário de 77 anos da instituição. Participam 1200 policiais.

Responsável pela fiscalização das estradas estaduais, o órgão coíbe crimes de tráfico de drogas, descaminho e contrabando, além de fiscalizar contravenções individuais, como embriaguês ao volante, uso de cinto de segurança e condições dos veículos, como por exemplo o estado de conservação e condições de uso de pneus e lanternas.

Nas praças de pedágio, há previsão de abordagem a veículos irregulares que possam representar riscos de acidentes, além de campanhas de conscientização para ciclistas e pedestres, com foco na prevenção de atropelamentos.

As operações contam com apoio de unidades especiais, como o Tático Ostensivo Rodoviário (TOR), os Batalhões de Ações Especiais de Polícia (Baep) e Canis, agentes da Rota, Rocam, do Comando de Choque, do Comando de Aviação (CAv) e da Polícia Ambiental, em rodovias situadas em áreas de mananciais.

Balanço das atividades nos últimos 12 meses mostra que foram apreendidas 106 toneladas de drogas no estado, além de 8,8 milhões de maços de cigarros, R$ 2,1 milhões em dinheiro ilegal, 164 armas de fogo e centenas de simulacros. As operações também resultaram em 2,5 mil prisões em flagrante e na recaptura de 890 foragidos, atribuído ao aumento de integração das forças de campo com o setor de inteligência.