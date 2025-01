Com investimento de R$ 2,7 milhões, governo do Estado conclui novo prédio de escola em Lajeado

O início das aulas na Escola Estadual de Ensino Fundamental Carlos Fett Filho, em Lajeado, será especial neste ano. Estudantes e professores poderão ocupar o novo prédio da escola, concluído em dezembro com investimento de mais de R$ 2,7 milhões.

O bloco tem dois pavimentos, com quatro salas de aula, sala de professores e de estudos para professores, biblioteca, espaço para mostras culturais e científicas, banheiros (inclusive adaptado) e elevador. São pouco mais de 1 mil m² de área total, com mais de 700 m² de área construída.

Para a diretora Eloisa Franz, o novo espaço ampliará a qualidade do ensino ofertado -Foto: Luisa Helena Fiegenbaum Rucker/SOP

“Depois de tantos anos de espera, ver a obra sair do chão foi muito gratificante”, afirmou a diretora Eloisa Franz. Para ela, o novo espaço ampliará a qualidade do ensino ofertado. “Contaremos com uma infraestrutura completa para atender nossos alunos”, acrescentou.

A obra foi executada pela Grafite Construtora e fiscalizada pela 3ª Coordenadoria Regional de Obras Públicas (Crop), de Estrela. Enquanto as aulas não começam, o prédio vai sendo preparado aos poucos, à medida que a escola vai recebendo o novo mobiliário.

Prédios eram de madeira

A Carlos Fett Filho tinha dois blocos de madeira, conhecidos como “brizoletas”, que acabaram demolidos para serem substituídos. No entanto, só um deles foi reconstruído, em 2009, o que exigiu uma adaptação dos espaços: a cozinha virou sala de professores e o refeitório, sala de aula. Além disso, os estudantes utilizavam o Centro de Tradições Gaúchas (CTG) Raízes do Sul, vizinho à escola, onde há cozinha, refeitório, sala de aula e banheiros. Agora, poderão deixar a estrutura improvisada do CTG e utilizar os espaços do prédio recém-construído.