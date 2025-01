Peruíbe decreta situação de emergência, município tem 442 desabrigados

Fazenda Há 1 hora Com quase 6 mil candidatos, concurso para auditor do Estado ocorre neste domingo (12) Será realizado neste domingo (12/1) o concurso para auditor do Estado, carreira da Contadoria e Auditoria-Geral do Estado (Cage), da Secretaria da ...

Planejamento Há 12 horas Unidades do Tudo Fácil Caxias do Sul, Porto Alegre Zona Norte e Rio Grande estarão com atendimento reduzido a partir desta sexta As unidades do Tudo Fácil de Caxias do Sul, Porto Alegre Zona Norte e Rio Grande estarão com atendimento reduzido, oferecendo apenas a retirada de ...