Furto de milho é registrado no interior de Crissiumal

Nesta quinta-feira, 09 de janeiro, foi registrado um furto de grande proporção na localidade de Esquina Uruguai, no interior de Crissiumal. O agricultor Áureo Massmann relatou que uma grande quantidade de espigas de milho foi subtraída de sua lavoura, que estava prestes a ser colhida.

De acordo com o proprietário, os responsáveis quebraram as espigas, concentrando o furto principalmente no meio e nos fundos da plantação. O prejuízo deixou Massmann indignado.

Ele solicita que, caso alguém tenha informações que possam ajudar na identificação dos autores do crime, entre em contato diretamente com ele. O caso reforça a preocupação dos agricultores com a segurança no meio rural.