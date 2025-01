Mulher com filho no colo se joga de carro para fugir de sequestro em Três de Maio

Na tentativa de escapar de um sequestro, uma mulher de 31 anos, se jogou de um carro em movimento com o filho de 1 ano e 10 meses, na manhã desta última quinta-feira (09/01/25), em Três de Maio. O pavor iniciou por volta das 7h, quando o ex-namorado apareceu na porta da garagem da vítima e ao dizer que estava armado ordenou que ela arrumasse as roupas dela e do bebê.

Em seguida ele adentrou no carro da mulher e obrigou ela e o filhinho entrarem no veículo, momento em que o agressor assumiu a direção e partiu em direção a localidade de Flor de Maio. Nas imediações da cerealista Tarumã, (proximidades de uma propriedade rural) a mulher pensou em se jogar do carro, porém, desistiu ao perceber que não havia ninguém para pedir socorro.

No instante em que o sequestrador adentrou na ERS 342, a vítima que estava com filho no colo, sentada no banco de traseiro, abriu a porta e colocou os pés no chão, porém, o agressor conseguiu agarrar a ex-namorada pelos cabelos e acelerou o carro, arrastando a mulher e a criança pelo asfalto até que os soltou e eles caíram no asfalto.

A mulher e o filho, foram socorridos por um homem que passou no local. Ela sofreu lesões na cabeça, orelha e em todo lado direito do corpo. A criança também sofreu lesões na cabeça, rosto e lado direito do corpo, ombro e braço.

O veículo da mulher, foi localizado acidentado cerca de um quilômetro do local que a mulher caiu no asfalto. A Polícia Civil está investigando o caso.