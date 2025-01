Uma casa de madeira, medindo 12×8 metros quadrados, foi completamente destruída pelo fogo na localidade de Esquina São Cristóvão, interior de Campo Novo.

O sinistro ocorreu por volta das 20h15. O Corpo de Bombeiros Militar de Três Passos atendeu a ocorrência.

Foram usados cerca de 4 mil litros de água no combate às chamas e rescaldo do sinitro.

Nao se sabe as causas que deram início ao fogo. Ninguém se feriu.