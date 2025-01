Aplicações Versáteis para Robótica Leve para Fins Gerais da Wisson Robotics Brilham na CES 2025

LAS VEGAS, Jan. 10, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- O estande da Wisson Robotics na CES 2025 tornou-se um ponto focal com demonstrações ao vivo de robótica leve de ponta e aplicativos baseados na tecnologia Pliabot®. Com músculos, articulações e braços Pliabot®, essas demonstrações e robôs apresentaram recursos técnicos essenciais e vantagens exclusivas, atraindo atenção significativa dos participantes.

Essas inovações utilizam a tecnologia proprietária Pliabot® da empresa, que "Emula Músculos Humanos e Transcende a Capacidade Humana". Com músculos biônicos macios e inteligência neurônica, essa tecnologia replica as características musculares humanas para oferecer cinco vantagens principais, abordando dois grandes desafios na adoção robótica em larga escala: adaptabilidade e custo.

Alta Relação Carga-Peso: Relação carga-peso de 2000:1, superando os sistemas de juntas rígidas e outras soluções convencionais.

Alta Resistência Ambiental: Construída com materiais duráveis e câmaras vedadas pressurizadas que sãoàprova d 'água,àprova de poeira, resistentesàcorrosão e com capacidade de suportar condições climáticas extremas e radiação eletromagnética.

Adaptabilidade Operacional Superior: Estruturas flexíveis permitem o controle preciso da postura e ajustes adaptativos durante o contato, mantendo a estabilidade operacional.

Maior Segurança na Interação: Os músculos e articulações Pliabot permitem uma deformação passiva, emparelhada com materiais macios para absorção de impacto, garantindo uma interação segura.

Vantagens do Custo: Construída com materiais maciosàbase de polímeros e técnicas de impressão 3D, que elimina a necessidade de sensores caros e reduz significativamente o investimento na produção.



A Wisson Robotics desenvolveu uma gama de produtos movidos a Pliabot adaptados para diversas aplicações, especialmente para operações de precisão aérea e carregamento automático de veículos elétricos. O Sistema de Limpeza Aérea Atrelada Orion AP3-P3 Pliabot®, por exemplo, usa um cardan Pliabot para obter equilíbrio adaptativo e buffering de colisão suave, garantindo segurança operacional incomparável. Ideal para cenários de limpeza em alta altitude.

O Manipulador Aéreo Orion AP30-N1 Pliabot® aprimora as capacidades tradicionais do drone com seu braço robótico leve Pliabot, permitindo tarefas aéreas precisas, como agarrar, colocar e samplear. Essa inovação reduz significativamente o risco e a dificuldade das tarefas complexas em ambientes desafiadores.

Além disso, o Robô de Carregamento Automático Pliabot® oferece vantagens revolucionárias de custo e desempenho, tornando-o ideal para implantação comercial em larga escala. Ele fornece uma experiência aumentada da condução inteligente e o rápido desenvolvimento da indústria de veículos elétricos.

Essas inovações inovadoras destacam a visão da Wisson Robotics de capacitar as indústrias e a vida cotidiana por meio da robótica suave de ponta, oferecendo soluções mais seguras, inteligentes e eficientes.

Fonte: Wisson International Limited

Contatos: Zoey Lee Email: [email protected] Tel.: +86 17322584646

