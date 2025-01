Unidades do Tudo Fácil Caxias do Sul, Porto Alegre Zona Norte e Rio Grande estarão com atendimento reduzido a partir desta sexta

As unidades do Tudo Fácil de Caxias do Sul, Porto Alegre Zona Norte e Rio Grande estarão com atendimento reduzido, oferecendo apenas a retirada de documentos e orientação para utilização dos serviços digitais, a partir desta sexta-feira (10/1), das 10h às 19h. Cidadãos com agendamentos para serviços nas unidades serão contatados para a remarcação dos atendimentos.

Na Capital, as unidades do Tudo Fácil Centro e Tudo Fácil Zona Sul seguem em atendimento normal ao público.

Mais informações sobre os serviços do Tudo Fácil podem ser obtidas no ALÔ RS, pelo telefone 155, e no chat online no portal rs.gov.br/tudofacil .