Caminhos da Reportagem conquista Prêmio Crosp de Jornalismo

O programa Caminhos da Reportagem , da TV Brasi l, veículo da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) , conquistou o Prêmio Crosp de Jornalismo, na categoria telejornalismo. Promovido pelo Conselho Regional de Odontologia de São Paulo (CROSP), o prêmio está em na 7ª edição e reconhece os melhores trabalhos jornalísticos que abordam temas relacionados à saúde, com foco em odontologia.



O episódio vencedor, intitulado " Pelo Direito de Sorrir , revela que grande parte da população brasileira ainda sofre com a perda dos dentes, um reflexo das dificuldades de acesso aos cuidados odontológicos. A reportagem mostra que, entre os idosos com 65 anos ou mais, 75% perderam todos os dentes, o que muitas vezes leva as pessoas a esconderem suas bocas com a mão.

Com a implementação, em maio de 2023, da obrigatoriedade do atendimento odontológico gratuito pelo Sistema Único de Saúde (SUS), o Brasil Sorridente deixou de ser apenas um programa de governo e se consolidou como uma política de Estado. A reportagem mostra como a mudança de abordagem tem ajudado a melhorar a saúde bucal da população, principalmente em regiões mais carentes.

A equipe do Caminhos da Reportagem percorreu diversas localidades para retratar o impacto das políticas públicas. O programa visitou Jardim de Piranhas, no Rio Grande do Norte, um dos primeiros municípios com menos de 20 mil habitantes a receber recursos do Ministério da Saúde. Lá, a rede de saúde já oferece desde serviços básicos até tratamentos especializados, como próteses, tratamento de canal e a frenectomia, uma cirurgia feita em bebês para remover o excesso de tecido do freio lingual ou labial.

Nas localidades em que os serviços especializados ainda não chegaram, a demanda por extrações dentárias segue alta, por conta da prevalência de cáries. É o caso do quilombo Sucurijuquara, na Ilha de Mosqueiro (PA). A equipe da reportagem visitou o local e ouviu as demandas da população. O episódio mostra também a importância de iniciativas de prevenção para evitar a necessidade de procedimentos mais complexos. No Pará, uma dentista viaja todos os dias de Belém para a Ilha de Combu para ensinar a população a fazer a higienização correta dos dentes, especialmente nas escolas.

Em Natal, capital potiguar, a equipe também destacou, ainda, o papel da odontologia especializada no SUS no auxílio à identificação de vítimas de abuso sexual, abordando a importância do trabalho multidisciplinar na saúde pública.

Sobre o Prêmio

O prêmio CROSP é destinado a todos os profissionais da imprensa brasileira e estrangeira e reconhece o trabalho de profissionais de imprensa e meios de comunicação que abordem o tema “Saúde Bucal”. A premiação reforça a relevância do Caminhos da Reportagem como um dos principais espaços da TV Brasil para a discussão de temas de interesse social e saúde pública, sempre com um olhar atento às realidades vividas pela população brasileira.

Assista ao episódio completo abaixo: