Endolaser colabora com o tratamento de varizes

A busca por tratamentos eficazes contra varizes tem avançado significativamente, especialmente com o surgimento do endolaser. Essa tecnologia moderna tem se destacado por tratar as causas das varizes eliminando a necessidade de procedimentos repetidos, como as tradicionais aplicações que, muitas vezes, não evitavam a recidiva das veias.

Diferentemente de cirurgias convencionais, o procedimento é minimamente invasivo, realizado sem cortes extensos e sem necessidade de internação hospitalar. Ele age diretamente na raiz do problema, fechando as veias comprometidas com precisão e promovendo resultados duradouros.

Além de ser uma solução eficaz, ele também se destaca por sua rápida recuperação. Diferentemente das cirurgias tradicionais, que exigem repouso prolongado e afastamento das atividades cotidianas, o procedimento permite que o paciente retome sua rotina em poucos dias. Essa característica o torna ideal para pessoas com agendas ocupadas ou que preferem evitar os transtornos associados a internações e períodos longos de recuperação.

De acordo com a médica Camila Caetano, cirurgiã vascular pela Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular (SBACV), essa é uma solução eficiente para quem busca eliminar as varizes sem os incômodos associados a técnicas mais invasivas. "Com ele, conseguimos tratar as veias responsáveis pelas varizes, oferecendo ao paciente mais segurança e conforto, além de um tempo de recuperação reduzido”, explica a cirurgiã vascular.

A cirurgiã destaca que outro ponto importante é a segurança do procedimento. "Realizado com anestesia local, o endolaser reduz os riscos de complicações comuns em cirurgias mais invasivas, como infecções e cicatrizes. Além disso, a precisão da tecnologia a laser minimiza danos aos tecidos adjacentes, proporcionando resultados estéticos satisfatórios e maior qualidade de vida aos pacientes", afirma.