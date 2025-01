Confirmado caso de Raiva Bovina em Coronel Barros

A secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Coronel Barros confirmou um caso de raiva bovina nesta semana. A doença foi detectada após exames realizados em um animal com suspeita no mês passado.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.

Desenvolvimento Há 1 hora BRDE supera R$ 2,2 bilhões em novos investimentos no Rio Grande do Sul em 2024 Ao fechar o ano com mais de R$ 2,23 bilhões em operações contratadas (R$ 2.234.510,290), o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) ...

Geral Há 1 hora Fortes chuvas em Minas Gerais destroem 9 pontes em Dom Silvério Prefeitura decreta situação de emergência

Habitação Há 1 hora Gabriel Souza propõe permuta entre áreas do Estado e da União para realocar famílias atingidas por cheias em Eldorado do Sul O governador em exercício, Gabriel Souza, recebeu nesta quinta-feira (9/1) o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teix...

Geral Há 1 hora Com 250 desabrigados, Peruíbe tem previsão de chuva moderada Há possibilidade de raios e ventos na tarde desta quinta-feira