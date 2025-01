Três Passos e Região Avançam em Projeto de Ponte Internacional entre Brasil e Argentina

Em uma agenda de grande relevância para Três Passos e a região, o Prefeito Arlei Tomazoni (PL), acompanhado dos vereadores Rosana Schumman Scherer (PL), Maria Helena Krumennauer (MDB) e Claudemir Senker (PSDB), participou de uma reunião estratégica com o Governador em exercício do Rio Grande do Sul, Gabriel Souza. Também estiveram presentes o Secretário Executivo do Gabinete do Vice-Governador, Janir Branco, e a secretária executiva do Conselho de Desenvolvimento e Integração Sul (Codesul), Michely Petry, natural de Três Passos.

O principal tema abordado foi a construção de uma ponte ligando Brasil e Argentina, entre Porto Soberbo (RS) e El Soberbio (AR). Gabriel Souza confirmou que o governo estadual irá custear a elaboração do projeto técnico da obra. O vice-governador informou que a licitação para o projeto será encaminhada em breve, com previsão de um grande encontro em Três Passos para reunir representantes dos municípios brasileiros da Amuceleiro e autoridades argentinas, visando alinhar os próximos passos.

A ponte será construída sobre o Rio Uruguai, com 464 metros de extensão, representando a travessia mais curta e econômica entre os dois países. O custo estimado da obra é de R$ 100 milhões, com possibilidade de uso de recursos do Fundo para a Convergência Estrutural do Mercosul (FOCEM), voltado à redução de desigualdades no bloco. Apenas o projeto inicial da ponte está avaliado em R$ 5 milhões.

Além de melhorar a conectividade, a construção da ponte é vista como um marco no fortalecimento das relações bilaterais entre Brasil e Argentina. A iniciativa busca promover o desenvolvimento regional, potencializar o turismo e incentivar o comércio na região.

O Prefeito Arlei Tomazoni destacou a importância da obra: "Estamos confiantes no avanço desse projeto, que será um divisor de águas para Três Passos e toda a região, trazendo progresso e integração entre os países."

A mobilização para a viabilização do projeto conta com o apoio de autoridades dos dois lados da fronteira, evidenciando o impacto estratégico da obra para o Mercosul.