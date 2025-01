Rio Grande do Sul é o único Estado da América do Sul em feira de bebidas e alimentos na Índia

A Indusfood, uma das maiores feiras de alimentos e bebidas da Ásia, começou nesta quarta-feira (8/1)em Nova Dehli. O Rio Grande do Sul participa pela primeira vez do evento e é o único Estado da América do Sul com estande na Índia. O objetivo da comitiva gaúcha liderada pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec) é divulgar os sucos e vinhos gaúchos, produtos dos quais os indianos manifestaram interesse em importar na missão do governo ao país asiático, em novembro do ano passado, que foi comandada pelo vice-governador Gabriel Souza.

Os números da Indusfood 2025 impressionam: são mais de 1,8 mil expositores e 5 mil compradores internacionais, de mais de 100 países. Para o titular da Sedec, o porte do evento representa uma oportunidade de abertura de mercados.

"A presença do Rio Grande do Sul na feira já é um destaque por ser o único Estado participante da América do Sul, o que evidencia o nosso foco para novos mercados e prospecção de investimentos. Não é só uma questão de negócios, que obviamente não pode ser deixada de lado, por refletir em investimentos e geração de emprego e renda, mas também por enfatizar que existe confiança na qualidade e na excelência da produção gaúcha de alimentos", disse Polo.

O diretor-adjunto do Departamento de Promoção Comercial e Assuntos Internacionais (DPCI) da Sedec, Sebastian Watenberg, que está à frente da delegação, destacou que o estande gaúcho chamou muita atenção. "Tivemos uma grande movimentação já neste primeiro dia, com muitas pessoas interessadas em conhecer os produtos do Rio Grande do Sul", contou.

Além da Sedec, integram o grupo as secretarias de Turismo, que difundirá o enoturismo gaúcho, e da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, que apresenta o azeite de oliva e a erva-mate produzidos no Estado.

Representantes das empresas Suvalan, Aurora, Tecnovin, Casa Valduga, além da União Brasileira de Vitivinicultura (Uvibra), da Associação Brasileira de Produtores de Maçã (ABPM) e da Associação Gaúcha De Vinicultores (Agavi), também acompanham o evento. A delegação retorna ao Estado no sábado (11/01).

Degustação na embaixada

Para proporcionar mais contato com o setor gaúcho de bebidas, a Sedec organizou uma degustação de suco de uva, espumantes e vinhos para representantes da imprensa indiana e empresários locais. A estratégia foi reunir o público-alvo com potencial para divulgar e, sobretudo, importar os produtos das empresas que acompanham a comitiva gaúcha.

Sedec organizou uma degustação de suco de uva, espumantes e vinhos para representantes da imprensa indiana e empresários -Foto: Divulgação Sedec

"A ação foi vista com bons olhos e agradou o paladar dos indianos, o que aumenta a possibilidade de voltar ao Estado com negócios consolidados", reforçou Sebastian Watenberg.