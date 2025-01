Operação policial dentro da Fiocruz deixa ao menos um morto

Desenvolvimento Há 2 horas Rio Grande do Sul é o único Estado da América do Sul em feira de bebidas e alimentos na Índia A Indusfood, uma das maiores feiras de alimentos e bebidas da Ásia, começou nesta quarta-feira (8/1)em Nova Dehli. O Rio Grande do Sul participa pe...

Planejamento Há 6 horas Governo garante continuidade do processo seletivo para contratação de temporários O governo do Estado, a partir de atuação da Procuradoria-Geral do Estado (PGE), obteve a suspensão da liminar que impedia a continuidade do process...