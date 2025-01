Governo garante continuidade do processo seletivo para contratação de temporários

O governo do Estado, a partir de atuação da Procuradoria-Geral do Estado (PGE), obteve a suspensão da liminar que impedia a continuidade do processo seletivo simplificado para contratação de 2.052 servidores temporários para a Administração Direta do Poder Executivo do RS. A decisão do desembargador Francesco Conti, da 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, foi proferida nesta quarta-feira (8/1).

Coordenada pela Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), a seleção contempla um cargo de Nível Médio (Agente Administrativo) e cinco cargos de Nível Superior que abrangem mais de 50 especialidades. Serão contratados profissionais em setores importantes para a reconstrução e a prestação de serviços à sociedade, como engenharia, arquitetura, saúde, assistência social, meteorologia, meio ambiente, entre outras.

Nos próximos dias o governo do Estado divulgará o novo cronograma para a continuidade do processo seletivo simplificado.