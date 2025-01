SMS e RCS: estratégias podem integrar campanhas de marketing

Imagem de rawpixel.com no Freepik

O relatório Messaging Trends 2024 da Infobip revelou que o Rich Communication Services (RCS), considerado a evolução do SMS, cresceu 358% no último ano em todo o mundo. No Brasil, esse crescimento foi 16 vezes maior, em um panorama em que o recurso já é compatível com aparelhos Android e deve ser integrado ao sistema iOS da Apple em breve.

De acordo com o balanço, compartilhado pelo portal E-commerce Brasil, mais da metade (67%) das empresas preferem alcançar o público por meio de recursos de mensagens, ao invés de chamadas de voz. A pesquisa considerou mais de 470 bilhões de interações móveis dentro da plataforma da Infobip.

Teles Alexandre, sócio-fundador da Eyou - empresa que desenvolve soluções inteligentes para comunicação através de mensagens SMS, e-mail, voz, WhatsApp, push, chat on-line e chatbot para o mercado corporativo - explica que o SMS é um serviço de mensagens de texto tradicional, com suporte limitado a caracteres (160 por mensagem) e sem recursos multimídia avançados.

Além disso, avança, o SMS não permite interatividade rica e depende da conectividade da operadora. “Já o RCS oferece funcionalidades modernas, como envio de imagens, vídeos, carrosséis interativos, botões de ação e mensagens com marcação (branding) da empresa”, explica.

“Ele [RCS] funciona via internet, proporcionando uma experiência mais semelhante aos aplicativos de mensagens como WhatsApp”, complementa.

O que explica o crescimento do RCS?

Alexandre destaca que SMS e RCS são estratégias que podem auxiliar no desenvolvimento de campanhas de marketing. “O SMS, por ser simples e ter alta taxa de abertura (quase 98%), é ideal para mensagens diretas, urgentes e notificações, como promoções ou lembretes”, considera.

“A interatividade do RCS, por sua vez, permite uma experiência mais envolvente, com botões de resposta, visual atrativo e ações instantâneas, como links para compras ou visualização de produtos. Isso facilita o engajamento do cliente e aumenta a taxa de conversão nas campanhas” complementa.

Para o sócio-fundador da Eyou, o índice positivo de crescimento de 358% do RCS, apontado pela pesquisa da Infobip, pode ser atribuído a diversos fatores:

Experiência rica e interativa: empresas preferem o RCS pela possibilidade de incluir imagens, vídeos e botões em suas mensagens, algo impossível no SMS;

Aumento no uso de smartphones: a penetração global de smartphones e a conectividade estável contribuem para a adoção do RCS;

Relevância para empresas e consumidores: empresas podem personalizar a comunicação, e consumidores recebem mensagens visualmente mais atrativas e funcionais;

Adesão das operadoras e plataformas: o apoio de grandes players de tecnologia e operadoras de telefonia incentivou a expansão da tecnologia.

Por que o RCS é considerado o SMS do futuro?

Alexandre destaca que o RCS é popularmente conhecido como “SMS do futuro” por conta de elementos como a modernização da tecnologia “Ele mantém a simplicidade do SMS (entrega garantida ao número do cliente) enquanto oferece recursos multimídia avançados”.

Além disso, o RCS possui integração omnichannel, permitindo que as empresas ofereçam experiências que combinam mensagens com outras plataformas digitais. “O RCS é intuitivo e elimina a necessidade de instalar apps adicionais, sendo uma evolução natural e futurista do SMS”, complementa.

O sócio-fundador da Eyou ressalta que o RCS oferece maior otimização na comunicação entre empresa e consumidor:

Personalização: empresas podem criar mensagens adaptadas aos interesses do cliente;

Engajamento: recursos como botões de resposta e visual atraente tornam a comunicação mais interativa, incentivando ações rápidas;

Medição de resultados: o RCS oferece análises detalhadas (como taxa de leitura e cliques), permitindo ajustes estratégicos em tempo real;

Conveniência para o consumidor: ele pode concentrar tudo em uma única mensagem: visualização, interação e ação.

RCS integra estratégias de marketing

Na visão de Alexandre, o RCS representa uma oportunidade para empresas que desejam se destacar no marketing digital, sobretudo em um cenário onde os consumidores estão cada vez mais exigentes quanto à qualidade e personalização das comunicações.

Além do mais, a modalidade oferece segurança, pois permite autenticação e verificação de empresas, reduzindo o risco de golpes e phishing: “A combinação de mensagens e dados em tempo real pode ser uma opção para buscar mais resultados para campanhas sazonais, como Black Friday ou Natal”, completa.

Para o especialista, a ferramenta possui potencial de futuro: “À medida que a tecnologia se torna mais acessível, o RCS pode se consolidar como uma das principais ferramentas de comunicação empresarial, especialmente no mobile-first”, prevê Alexandre.

