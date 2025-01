Governo do Estado promove mais 333 servidores penitenciários e convoca 80 aprovados em concurso

O governo do Estado publicou a promoção de 333 servidores penitenciários em edição extra do Diário Oficial do Estado (DOE) da terça-feira (7/1). São 228 agentes penitenciários, 18 agentes penitenciários administrativos e 87 técnicos superiores penitenciários que avançaram nas carreiras pelos critérios de antiguidade e merecimento. O impacto financeiro é de mais de R$ 12 milhões por ano. Além disso, o DOE traz a nomeação de 80 aprovados em concurso público para ingressarem na Polícia Penal.



O secretário de Sistemas Penal e Socioeducativo, Luiz Henrique Viana, reforça a importância desta ação e o compromisso do governo estadual em promover melhorias para os servidores. “Nosso objetivo é tornar a Polícia Penal gaúcha cada vez mais qualificada, e a valorização dos servidores penitenciários faz parte dessa estratégia. Além disso, os chamamentos de novos servidores também são uma importante ação do Estado para fortalecer a instituição”, afirma Viana.

A última promoção na Polícia Penal havia ocorrido no dia 17 de dezembro, quando 163 servidores foram contemplados. Ao todo, nos últimos trinta dias, o governo garantiu a promoção de 496 servidores penitenciários dos três cargos, o que representa um impacto de R$ 18 milhões anuais.

Para o superintendente da Polícia Penal, Mateus Schwartz, a promoção significa o reconhecimento do trabalho dos servidores penitenciários e garante, além da valorização financeira, o avanço importante na carreira de cada um. "A garantia de duas promoções, uma em dezembro e outra agora em janeiro, demonstra a sensibilidade do governo do Estado em assegurar o devido reconhecimento aos servidores e, com isso, possibilitar a abertura de vagas nas classes iniciais, o que permitirá, no futuro, o chamamento de novos servidores para a Polícia Penal", finalizou.

Novos servidores



A edição extra trouxe a nomeação de 80 novos servidores penitenciários, aprovados no concurso de 2022. São 17 agentes penitenciários, cinco agentes penitenciários administrativos e 58 técnicos superiores penitenciários. Esse chamamento é fruto de desistências de outros candidatos em nomeações anteriores. Após as próximas etapas de entregas de documentações, eles tomarão posse e passarão por Curso de Formação Profissional antes de atuarem no sistema prisional gaúcho.