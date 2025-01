Correios lança edital de inovação aberta para soluções operacionais

Geral Há 5 minutos Comunicação do governo deve evoluir no digital, diz novo ministro Sidônio Palmeira irá assumir a Secom a partir da próxima semana

Geral Há 3 horas Lula sanciona projeto que estimula produção de frutos do Cerrado PL institui Política Nacional do Pequi e demais frutos do Cerrado