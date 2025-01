Secretaria de Desenvolvimento Econômico debate estruturação das ações do Plano de Desenvolvimento do RS

A primeira reunião do ano da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec) teve como pauta o alinhamento das ações do Plano de Desenvolvimento Econômico, Inclusivo e Sustentável do Estado. O debate sobre o tema teve a participação da diretoria da pasta, que discutiu o reposicionamento da Sedec para a implementação proativa e eficiente do plano.

A gerente de projetos, Luciane Xerxenesky, e o titular da Sedec, Ernani Polo, mostraram o desenho do Plano e destacaram aspectos mensurados como o escopo de atuação da Sedec e da agência de desenvolvimento do Rio Grande do Sul, a Invest RS , no que tange às atribuições de consolidação e implementação de investimentos.

“É o momento de compartilhar a estruturação do Plano, com os colegas que devem trabalhar de forma mais proativa, para que proponham ajustes e mudanças necessárias para uma entrega eficiente e ágil em todas as fases dos investimentos no Estado”, disse Polo.

Plano de Desenvolvimento Econômico, Inclusivo e Sustentável

Lançado pelo governador Eduardo Leite no dia 30 de outubro do ano passado, o projeto tem o objetivo de impulsionar o desenvolvimento do Estado, gerar emprego e renda por meio de estratégias focadas no aumento do Produto Interno Bruto (PIB) e, consequentemente, refletir no crescimento econômico. O Plano tem cinco habilitadores (capital humano, ambiente de negócios, inovação, infraestrutura e recursos naturais), além dos três pilares:

Econômico : analisa a trajetória de crescimento do PIB a partir dos componentes de força de trabalho e produtividade;

: analisa a trajetória de crescimento do PIB a partir dos componentes de força de trabalho e produtividade; Inclusivo: analisa indicadores de renda e mercado de trabalho incluindo visão por região funcional para indicadores selecionados;

Sustentável : analisa oportunidades selecionadas no contexto ambiental do Estado e seu posicionamento em termos de resiliência climática.

As iniciativas do Plano de Desenvolvimento Econômico, Inclusivo e Sustentável refletem o compromisso conjunto de fortalecer o Estado e ampliar as oportunidades para a população gaúcha. O projeto ainda foi ressignificado diante dos desafios impostos pelas recentes catástrofes meteorológicas, que impuseram uma revisão da estratégia à luz das novas necessidades.