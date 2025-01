Comitiva gaúcha liderada pelo governo do Estado se reúne com embaixador na Índia

Durante o encontro, em Nova Dehli, foram tratadas as potenciais colaborações entre o país asiático e o Rio Grande do Sul -Foto: Divulgação Sedec

A comitiva gaúcha liderada pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec), que está na Índia, reuniu-se nesta terça-feira (7/1) com o embaixador do Brasil neste país, Kenneth da Nóbrega, e com o adido agrícola da embaixada, Angelo de Queiroz Maurício. Durante o encontro, realizado em Nova Dehli, foram tratadas as potenciais colaborações entre o país asiático e o Rio Grande do Sul e a apresentação de produtos gaúchos para o mercado indiano.

Na ocasião, foi alinhada a presença de delegações indianas na Expodireto, que ocorre em março, em Não-Me-Toque, e na Wine South America, feira de vinhos que acontece de 6 a 8 de maio, em Bento Gonçalves. Para o secretário Ernani Polo, a presença da Índia nestes grandes eventos demonstra o interesse do país em estabelecer parcerias. “Estamos cumprindo as diretrizes do Plano de Desenvolvimento Econômico, Inclusivo e Sustentável no que diz respeito a abrir mercados e atrair investidores para o Estado.

Os indianos se interessaram pelos produtos gaúchos na mais recente missão do Estado ao país, e essa viagem atual consolida a relação entre Rio Grande do Sul e Índia, sinalizada pela vontade deles em conhecer nosso Estado”, finalizou.

O grupo, que conta com a presença de empresários do setor vitivinícola, se reuniu com uma das maiores importadoras de bebidas da Índia, a Empire Spirit. Segundo o diretor-adjunto do Departamento de Promoção Comercial e Assuntos Internacionais (DPCI) da Sedec, Sebastian Watenberg, esse contato representa uma oportunidade para o produto gaúcho entrar no mercado do país.

IndusFood

A partir da quarta-feira (8/1), a comitiva gaúcha participa da IndusFood 2025, feira que reúne produtores, distribuidores e inovadores do setor de alimentos e bebidas. Além de uma feira com mais de 1800 expositores, o evento terá palestras e workshops que discutirão mercado, inovação e sustentabilidade no setor. O objetivo da participação é divulgar a produção gaúcha de vinhos, suco de uva, espumantes e maçã.