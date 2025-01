Estratégias de conteúdo orgânico podem impulsionar vendas

Em um mercado digital cada vez mais competitivo, o tráfego orgânico também pode ser utilizado como uma alternativa relevante para empresas e empreendedores que desejam conquistar visibilidade, engajamento e, principalmente, conversões. Diferente do tráfego pago, que exige investimentos financeiros constantes, o tráfego orgânico se baseia na construção de relações reais com o público, proporcionando resultados consistentes a longo prazo. Mas como estruturar essa estratégia de forma bem planejada?

De acordo com Tiago Tessmann, idealizador da mentoria Conversão Extrema, o segredo do tráfego orgânico está no planejamento e na proximidade com o público. “O tráfego orgânico não acontece por acaso. Ele é construído com intenção, organização e, principalmente, compromisso com a entrega de valor”, afirma ele, destacando que o orgânico não se trata de um processo imediato, mas sim de um trabalho consistente que gera frutos duradouros.

Tiago reforça a importância de compreender as necessidades do público-alvo. “Quando você entrega conteúdo que realmente resolve as dores do seu público, a relação criada vai muito além de uma simples transação comercial. Você passa a ser visto como uma referência, uma fonte de soluções confiáveis”, explica. Segundo ele, esse diferencial é o que permite que as empresas construam conexões sólidas e duradouras.

Os pilares do tráfego orgânico

Para estruturar uma estratégia bem-sucedida, ela precisa ser baseada em três pilares. O primeiro seria a conexão com os valores do público. De acordo com Tiago, o mercado está repleto de mensagens genéricas e desprovidas de valor real, e isso é algo que o público percebe. “As pessoas estão cada vez mais exigentes. Elas não querem seguir marcas que apenas tentam vender, mas aquelas que trazem um impacto relevante para suas vidas. Ser coerente com os valores que você defende é o diferencial que vai fazer você se destacar em um mar de mesmice”, pontua ele, incentivando empresas a compartilharem seus valores e histórias de forma verdadeira.

Outro ponto importante é a consistência, que inclui a frequência das publicações. “Não adianta postar uma vez e esperar resultados imediatos. O algoritmo favorece quem está constantemente ativo, mas, mais importante do que isso, a sua audiência também precisa ver você presente”, explica. Ele destaca que manter uma agenda regular de conteúdo é necessário para criar relevância e manter a marca na memória do público.

Por último, o planejamento detalhado de cada postagem, texto e vídeo fará a diferença no resultado. “Produzir conteúdo sem um objetivo claro é um desperdício de energia e recursos. Você precisa saber exatamente o que deseja com cada publicação: atrair novos seguidores, engajar os que já existem ou gerar vendas”, ressalta Tiago.

Mensuração: a chave para o crescimento

Mensurar resultados é um passo fundamental para qualquer estratégia. De acordo com o especialista, é importante o uso de links rastreáveis para identificar a origem de cada lead, além de avaliar o desempenho de diferentes plataformas. “Você não pode melhorar aquilo que não mede. Saber exatamente de onde vem cada conversão permite ajustar a estratégia e alocar recursos de forma mais eficiente”, afirma.

Tessmann reforça que, em média, o tráfego orgânico apresenta uma taxa de conversão oito vezes maior do que o tráfego pago em suas campanhas. No entanto, enfatiza também que o crescimento do orgânico muitas vezes depende do suporte inicial do tráfego pago. “Muitas vezes, um lead que entra pelo orgânico foi primeiro impactado por um anúncio. Isso mostra como os dois mundos estão conectados”, reflete.

O impacto do conteúdo direcionado

A humanização das marcas e empresas também é um aspecto que precisa ser trabalhado. “Ter um influenciador ou ser o rosto da sua marca faz toda a diferença. As pessoas querem se conectar com pessoas, não com logos”, defende. Segundo ele, empresas que investem em uma comunicação mais pessoal têm mais facilidade em gerar confiança e engajamento.

E nem sempre é necessário investir em produções caras. “Hoje, com um bom celular e criatividade, você já pode começar a criar um conteúdo que gera resultados. O que realmente importa é a mensagem e a forma como você se comunica com seu público. O importante é dar o primeiro passo. Seja consistente, entregue valor e construa relações que façam sentido para seu público. O tráfego orgânico é uma jornada, e os resultados aparecem para quem realmente se compromete”, finaliza Tiago.