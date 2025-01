Programa Fábricas de Cultura tem vagas para mais de 800 cursos em SP

O programa Fábricas de Cultura, espaços de acesso gratuito e que promovem diversas atividades artísticas e formativas, está oferecendo vagas para 800 cursos gratuitos que irão acontecer em suas dez unidades na capital paulista.

Entre os cursos figuram o de criação de jogos e o de graffiti , realizados na unidade de Cidade Tiradentes, e de balé afro, no Itaim Paulista, na zona leste da capital. Já na Brasilândia, zona norte paulistana, há cursos de captação e edição de imagens produzidas por drone. Na zona sul, as unidades do Capão Redondo e do Jardim São Luís oferecem, por exemplo, cursos de instrumentos de sopro e modelagem de roupas.

As inscrições serão abertas nesta terça-feira (7). Serão oferecidas mais de 20 mil vagas para o primeiro semestre deste ano.

O processo de inscrição - a partir de hoje - em cada unidade é diferente: nas localizadas nas zonas norte e sul de São Paulo, os interessados precisam se inscrever presencialmente na recepção, levando identidade (RG) e comprovante de residência.

Nas unidades da zona leste, os interessados realizam primeiro uma pré-inscrição online , selecionando a unidade de interesse até o dia 12 de janeiro. Após este período, os selecionados são convocados para efetuar a matrícula apresentando a documentação necessária (RG e comprovante de endereço).

No caso de crianças e adolescentes, os responsáveis precisam apresentar documentação. Estudantes só podem se inscrever nos cursos em contraturno escolar.

Os interessados podem se inscrever até 45 dias depois do início das aulas ou até o preenchimento das turmas. As aulas terão início no dia 4 de fevereiro.

Programação de férias

Além de inscrever nos cursos gratuitos, o projeto irá oferecer uma programação especial de férias para crianças com diversas atividades artísticas e esportivas. A programação pode ser vista no site . Assim como os demais serviços, essa agenda também é gratuita. Basta chegar para participar das atividades.

O Fábricas de Cultura é um programa da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, gerenciado pelas Organizações Sociais Catavento Cultural e Educacional e Poiesis.