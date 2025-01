Act digital abre mais de 400 vagas no Brasil e em Portugal

A inteligência artificial (IA) tem emergido como uma das áreas mais dinâmicas e transformadoras da tecnologia, reformulando o mercado de trabalho e criando novas oportunidades que exigem habilidades altamente especializadas. Um relatório da Microsoft e Linkedin aponta que, nos últimos oito anos, a busca por profissionais capacitados neste segmento cresceu 323%, evidenciando a necessidade de empresas investirem em talentos especializados para acompanhar a rápida evolução tecnológica.



Atenta a essa demanda, a act digital abriu 400 vagas em tecnologia, com foco em áreas como IA, dados e operações. São mais de 250 vagas distribuídas entre São Paulo e Belo Horizonte, além de 150 posições na operação de Portugal.



De acordo com Paulo Quites, COO da companhia, entre os cargos disponíveis estão posições para desenvolvedores Backend Java, Back e Front End .NET, especialistas em dados, incluindo engenheiros, cientistas e analistas, além de QA Automatizado e DevOps/SRE. “As oportunidades oferecem flexibilidade, com modelos de trabalho remoto e híbrido, atendendo a profissionais de diferentes localidades”.

O COO destaca que as contratações são essenciais para sustentar a liderança da companhia em um mercado em constante transformação. “A integração de inteligência artificial em nossos projetos exige profissionais qualificados e alinhados às tendências globais. Essas novas contratações fortalecem nosso compromisso de entregar inovação e gerar valor aos negócios dos nossos clientes”, afirma.



Em consonância, ainda de acordo com a pesquisa da Microsoft, embora 66% dos líderes afirmam que não contratariam alguém sem habilidades de IA, 71% dos executivos dizem preferir um candidato menos experiente, mas que possua habilidades em IA, do que um profissional mais competente que não tenha aptidão com ferramentas de inteligência artificial.



Com essas iniciativas, Quites ressalta o propósito da empresa em liderar a transformação no setor. “Como uma das maiores consultorias de tecnologia do país, não estamos apenas acompanhando a crescente demanda por tecnologias avançadas. Queremos consolidar nossa posição como parceiros estratégicos de nossos clientes para potencializar resultados e proporcionar experiências transformadoras.”



Sobre a act digital

Fundada em 2011, a multinacional está presente em 13 países, buscando unir agilidade local e expertise global para atuar como parceiros estratégicos dos clientes na entrega de soluções personalizadas e escaláveis. A partir da criação de soluções por meio do Tech AI Hub, buscam transformar desafios complexos em oportunidades, com um centro de tecnologia focado em Inteligência Artificial, que visa potencializar a eficiência, escalabilidade, novas receitas e experiências para o consumidor.



Entre os serviços oferecidos estão a implementação de sistemas voltados à captura, armazenamento, centralização, visualização e análise de dados, além de aprimoramentos de segurança cibernética corporativa, desenvolvimento de experiência digital e gerenciamento de modelos de negócios.



Para saber mais, basta acessar: https://actdigital.com