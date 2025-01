Acesso asfáltico a Ametista do Sul avança com investimento de R$ 25,67 milhões

O acesso asfáltico a Ametista do Sul pela ERS-591, no norte gaúcho, está com os primeiros quilômetros finalizados. Executada pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) – vinculado à Secretaria de Logística e Transportes (Selt) –, a obra conta com um investimento de R$ 25,67 milhões do Tesouro do Estado.

Dos 8,86 quilômetros entre o município e o distrito de Castelinho, em Frederico Westphalen, 3,2 km já estão totalmente concluídos, com a capa asfáltica e a sinalização implementadas entre os km 0 e km 2,6, e do km 8,3 ao km 8,86. No total, a obra de pavimentação está 65% concluída – pois as demais etapas, como terraplenagem, drenagem e base asfáltica, avançam em outros trechos.

"O acesso pela ERS-591 é vital para o desenvolvimento de Ametista do Sul, pois ligará o município à BR-386. Isso não só facilita o transporte de produtos, mas também incentiva o turismo e atrai investimentos. Estamos comprometidos em seguir com as obras para que a comunidade possa usufruir dos benefícios o quanto antes", destacou o secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella.

Atualmente, as atividades se concentram na terraplenagem entre os km 2,7 e km 3,2, na sub-base do km 7,7 ao km 8,1, e na base do km 3,3 ao km 3,7. A previsão é de que a ligação asfáltica seja entregue no segundo semestre de 2025.

"Estamos avançando conforme o cronograma, com foco na qualidade e na segurança da rodovia. A conclusão desse acesso trará impactos positivos para a economia local e melhorará significativamente a mobilidade dos moradores", afirma o diretor-geral do Daer, Luciano Faustino.

A população de Ametista do Sul já demonstra otimismo em relação aos benefícios que o acesso pavimentado trará. O empresário Juliano Pinheiro, proprietário de uma loja de pedras, comemora a chegada do asfalto: "Ter a pavimentação aqui, na frente do nosso negócio, vai melhorar demais o transporte dos nossos produtos e atrair turistas", ressalta.