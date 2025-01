Vinhedo moderniza entrega de benefícios sociais

O cartão, de bandeira MasterCard, está sendo testado com 150 famílias e será ampliado, em janeiro de 2025, para mais de 1100 famílias em situação de vulnerabilidade social. A nova forma de conceder o benefício ao cidadão permite que cada família escolha os itens que melhor atendem às suas necessidades alimentares, abordagem que considera a diversidade dos contextos familiares e reduz a rigidez associada aos modelos tradicionais de assistência. Paralelamente, a iniciativa fortalece a economia local e deve injetar, de acordo com estimativas da Prefeitura de Vinhedo, cerca de R$ 6 milhões anuais em mercados, padarias e outros estabelecimentos de Vinhedo.

A relevância de iniciativas como essa fica evidente quando se observa o contexto nacional. Em 2023, a pobreza atingiu o menor índice desde 2012, avanço que indica que políticas públicas bem planejadas podem gerar resultados expressivos. Ainda assim, cerca de 59 milhões de pessoas vivem com menos de R$665 por mês, o que destaca a necessidade de sistemas de transferência de renda cada vez mais alinhados às necessidades da população.

Ao incorporar sistemas de monitoramento em tempo real, biometria e georreferenciamento, o Cartão Multibenefícios possibilita uma gestão mais segura e eficiente, evitando fraudes e otimizando a distribuição de recursos. Esses sistemas permitem identificar irregularidades com maior precisão, reduzindo o desperdício de recursos públicos.

"A tecnologia empregada no Cartão Multibenefícios reflete nosso compromisso em criar soluções que façam diferença na vida das pessoas e que revolucionem a maneira como o Estado consegue se conectar com cada cidadão, trazendo mais conveniência, facilidade e garantindo que o benefício chegue a quem realmente precisa” afirma Ilson Bressan, CEO da Valid.

A colaboração entre o poder público e o setor privado mostra que a inteligência da iniciativa não se limita às fronteiras da administração municipal. Ao somar a experiência da gestão pública com a inovação tecnológica e o conhecimento operacional das empresas privadas, o programa ganha agilidade, robustez e credibilidade, confluência que pode inspirar outras localidades a repensar seus modelos de assistência.

Bressan destaca que colocar o cidadão no centro das decisões públicas fortalece o debate sobre políticas sociais no Brasil e reforça a confiança nas instituições. Segundo ele, quando as famílias percebem que o apoio governamental chega de forma clara, eficaz e alinhada às suas necessidades, há uma melhora significativa na percepção do serviço público. Esse cenário contribui para a construção de capital político, já que uma administração transparente, eficiente e conectada com a realidade tende a obter apoio e legitimidade, facilitando a implementação e continuidade de projetos de longo prazo.

As primeiras 150 famílias contempladas nessa etapa piloto do Cartão Multibenefícios receberam as orientações necessárias para desbloquear e usar o cartão em dezembro. A expectativa é que, em janeiro de 2025, a distribuição oficial tome forma e constribua para estabelecer um modelo operacional aplicável a outras cidades.

"Distribuir benefícios sociais com inteligência e eficiência é um elemento-chave para o desenvolvimento do Brasil. Trata-se de reconhecer que o investimento em políticas públicas bem planejadas oferece resultados imediatos: mais qualidade de vida, menos desperdício de recursos, maior inclusão econômica. Essa relação sustenta uma agenda de longo prazo, na qual a melhora das condições de vida e o fortalecimento institucional caminham lado a lado", conclui Ilson Bressan.

Para saber mais sobre outras soluções da Valid para tornar o serviço público cada vez mais digital, basta acessar valid.com