Brasil está entre as dez potências de tecnologia do mundo

Dados da Associação Brasileira das Empresas de Software (ABES), afirma que o Brasil está entre as dez maiores potências globais do mercado de tecnologia. O levantamento foi apresentado em uma live no YouTube no início do ano e, posteriormente, publicado no site oficial da ABES. Os resultados da pesquisa foram compilados em um estudo denominado como o "Mercado Brasileiro de Software – Panorama e Tendências 2024".

Segundo a pesquisa, o Brasil, com um aporte de US$ 50 bilhões em investimentos no setor, voltou a figurar entre as dez potências globais em tecnologia, superando países como Coreia do Sul e Itália. O resultado da análise feita por uma associação brasileira que analisa o mercado de tecnologia, mostra que o Brasil representa 1,6% dos investimentos globais, mantendo sua liderança na América Latina.

Os números divulgados na pesquisa indicam um crescimento expressivo no mercado de software e serviços ligados ao tema no Brasil, com um aumento de 30% nos investimentos de softwares e 22% em serviços correlacionados.

Entretanto, dentro da indústria de tecnologia, ao contrário dos softwares, o mercado de hardware viu uma queda nos ganhos, refletindo uma maturidade na infraestrutura instalada e uma eventual estagnação por conta disso, segundo publicação da ABES.

Para Jorge Sukarie Neto, conselheiro da ABES e responsável pelo estudo, o mercado de software no Brasil ainda tem maior potencial para crescimento. “Nos últimos anos verificamos esse movimento da queda da participação de hardware nos investimentos totais de TI, demonstrando que a base instalada de hardware já vem atingindo sua maturidade. Por outro lado, vimos os investimentos em Software e Serviços crescerem e pela primeira vez desde que começamos o estudo, em 2004, com a soma dos investimentos em Software e em Serviços superando os investimentos em Hardware, mostrando o avanço que Brasil teve no grau de maturidade de seus Investimentos em TI”, explica Sukarie.

No cenário mundial, a participação da América Latina tem o Brasil como o grande protagonista, já que o país continua se posicionando como a grande liderança nesta parte do mundo, com 37,2% dos investimentos na região, superando a marca de 36,5%, registrada em 2023, conforme analisado pela publicação da ABES.

A tendência esperada para 2024 é de um crescimento global de 7,4%, enquanto o Brasil deve registrar um aumento de 6%, conforme citado pelo estudo compartilhado pela Associação Brasileira das Empresas de Software. No entanto, o crescimento foi puxado para baixo por uma queda de 11% no mercado específico de hardware, setor que ainda representa quase metade dos investimentos brasileiros da indústria de tecnologia.

Ferramentas para estudantes e profissionais de tecnologia

Em um mercado que vive constante evolução, algumas ferramentas ainda seguem entre as mais utilizadas por profissionais de tecnologia e novos estudantes recém-formados que ocuparão em breve as forças de trabalho do setor. Um desses exemplos é o Microsoft Office, lançado oficialmente ao mercado em 1990, mas que ainda possui atualizações frequentes.

Em uma matéria feita pelo site TheUnitySoft.com, mostrou algumas das principais razões pelas quais o software pioneiro no setor de tecnologia ainda é um dos grandes aliados para estudantes, empresas e trabalhadores da área.

O domínio desses softwares entre os estudantes ainda é corriqueiro ao redor do mundo, segundo publicação do TheUnitySoft, chamada “Razões pelas quais o Microsoft Office e o Windows 11 Pro são os seus melhores companheiros de estudo”.

Conforme a publicação, uma das razões pelo constante uso da plataforma é a facilidade de integração com sistemas utilizados em universidades do mundo todo, permitindo maior compatibilidade em uma área que demanda conexões comerciais que cruzam fronteiras.

Ainda sobre a matéria, muitas empresas entendem a importância de novos estudantes terem um certo domínio e habilidades nos produtos integrados ao Microsoft Office. Considerado um dos softwares mais antigos do mundo, os serviços da Microsoft se tornaram ferramentas comuns para profissionais que necessitam fazer relatórios, apresentações corporativas, planilhas administrativas e até a análise de dados mais complexos.

A marca proprietária do Excel, Word, PowerPoint, entre outros sistemas conhecidos entre os profissionais, ainda é utilizada massivamente nas escolas e no mercado de trabalho de tecnologia dos países com maior participação do setor.