Lula parabeniza Fernanda Torres por Globo de Ouro

“Isso é uma prova de que a arte dura na vida, até durante momentos difíceis pelos quais a Eunice Paiva passou e com tanto problema hoje em dia no mundo. Esse é um filme que nos ajudou a pensar em como sobreviver em tempos como esses”, disse Fernanda, durante discurso de agradecimento.

“Melhor atriz em filme de drama no Globo de Ouro pela sua grande atuação no filme Ainda Estou Aqui . Como ela mesma diz: a vida presta. Parabéns, Fernanda Torres”, completou o presidente.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva parabenizou a brasileira Fernanda Torres pelo prêmio de melhor atriz na categoria drama do Globo de Ouro. “Emocionante. Fernanda Torres é orgulho do Brasil”, escreveu, em seu perfil na rede social X.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.

Geral Há 10 minutos Riotur credencia 15 mil vendedores autônomos no Carnaval de Rua Primeira etapa do credenciamento começa hoje a partir das 18h

Detran Há 26 minutos Saiba quem terá prazo prorrogado para fazer a Carteira Nacional de Habilitação Na semana do Natal, a Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) determinou a prorrogação do prazo para conclusão do processo de habilitação em alg...

Geral Há 26 minutos Menina de 3 anos morre e é terceira vítima de envenenamento no Piauí Foi confirmada a presença de chumbinho no organismo das vítimas

Vacinação Há 54 minutos Sem gotinha: entenda como fica novo esquema vacinal contra a pólio no Brasil As populares gotinhas foram oficialmente aposentadas e deixaram de fazer parte do calendário de vacinação infantil