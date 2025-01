Leilão de oito imóveis públicos está na Agenda Celic de 6 a 10 de janeiro

O primeiro dos 10 leilões programados para a venda de imóveis públicos ao longo do mês de janeiro está marcado para quarta-feira (8/1), às 10h. No certame, parte da agenda da Subsecretaria Central de Licitações (Celic), vinculada à Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), para a semana de 6 a 10 de janeiro, estão disponíveis oito imóveis oriundos do acervo patrimonial do Estado localizados nas cidades de Guaíba, Jaguari, Montenegro, Porto Alegre e Santa Cruz do Sul.

As informações sobre os imóveis e como participar estão disponíveis no Portal de Venda de Imóveis do RS .

Imóveis disponíveis no leilão de 8/1:

A venda dos imóveis faz parte da Estratégia Integrada de Habitação lançada pelo Governo do Rio Grande do Sul em setembro de 2024. O objetivo é beneficiar, principalmente, pessoas que perderam seus lares em decorrência de enchentes.

As receitas provenientes da venda de imóveis do Estado poderão ser repassadas ao Fundo do Plano Rio Grande ( Funrigs ) para financiar habitações de interesse social. Até o dia 31 de janeiro outros 9 leilões serão realizados pelo governo do Estado.

Agenda Celic

Para o período de 6 a 10 de janeiro, a Celic tem 41 licitações agendadas com o objetivo atender a requisições de diversos órgãos e secretarias do governo estadual. A aquisição de materiais médico-hospitalares, para construção civil, instalações elétricas, implantação e pavimentação asfáltica também estão programadas para a semana. Podem participar dos processos empresas devidamente credenciadas no Portal do Fornecedor RS .

A publicação da Agenda Celic é destinada aos interessados em participar das licitações e visa ampliar o nível de transparência sobre compras e alienações do Estado aos profissionais de imprensa e à sociedade.