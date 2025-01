Governo lidera comitiva gaúcha que participará de feira de alimentos e bebidas na Índia

A primeira agenda internacional de 2025 do governo do Estado será em Nova Dehli, na Índia. A comitiva gaúcha, liderada pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico (Sedec), com a presença de outras secretarias, da Invest RS e de empresários do setor de frutas e vinhos, parte neste domingo (5/12) para o país asiático. O objetivo é participar da IndusFood, uma das principais feiras de alimentos e bebidas da Ásia, que ocorre de 8 e 10 de janeiro.

Durante o evento, a estratégia da comitiva gaúcha é divulgar a produção de vinhos, espumantes, sucos de uva e maçã para promover a internacionalização desses itens, colocando-os no mercado asiático. Além da Sedec, integram o grupo as secretarias de Turismo, que difundirá o enoturismo gaúcho, e da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, que apresentará o azeite de oliva e a erva-mate produzidos no Estado.

A oportunidade de negociar com expositores e participar da IndusFood surgiu na missão oficial do Estado à Índia , em novembro do ano passado, quando foi coordenada pelo vice-governador Gabriel Souza. O secretário Ernani Polo destaca que esse roteiro evidencia que as viagens governamentais que buscam estreitar relações internacionais dão resultados concretos.

“Esse movimento nos aproxima dos mercados externos e aumenta as possibilidades de consolidação de negócios com países estratégicos. Neste caso, dois meses depois do Estado visitar a Índia, estamos retornando com empresários que devem voltar com negócios fechados para o RS. Isso é um exemplo de internacionalização dos produtos gaúchos, que é uma das metas do governo para avançar no desenvolvimento de nossa economia", frisa.

O diretor-adjunto do Departamento de Promoção Comercial e Assuntos Internacionais (DPCI) da Sedec, Sebastian Watenberg, que está à frente da delegação, ressalta a programação na Índia. “Além da feira, teremos uma agenda robusta, com reuniões bilaterais com foco em estabelecer novas parcerias”, diz.

Representantes das empresas Suvalan, Aurora, Tecnovin, Casa Valduga, além da União Brasileira de Vitivinicultura (Uvibra), da Associação Brasileira de Produtores de Maçã (ABPM) e da Associação Gaúcha De Vinicultores (Agavi), acompanham o evento. A delegação retorna ao Estado no sábado (11/12).

Agenda indiana

Além da participação na IndusFood, a comitiva gaúcha terá um encontro com o embaixador do Brasil na Índia, Kenneth da Nóbrega. O objetivo é identificar espaços para os produtos gaúchos no país asiático e viabilizar que eventos proporcionados pela embaixada sirvam sucos de uva de origem gaúcha.

Outra atividade prevista são as reuniões bilaterais com empresas importadoras e grupos de varejo. A comitiva ainda terá um encontro com o adido agrícola da embaixada, Angelo de Queiroz Maurício, para a apresentação da erva-mate do Rio Grande do Sul, uma vez que a Índia demonstra interesse nessa iguaria.

O que é a IndusFood

A IndusFood 2025 será realizada entre os dias 8 e 10 de janeiro, em Nova Delhi, na Índia. A feira reúne produtores, distribuidores e inovadores do setor de alimentos e bebidas.

Além de uma feira com mais de 1800 expositores, o evento terá palestras e workshops que discutirão mercado, inovação e sustentabilidade no setor.

Durante a IndusFood, o governo gaúcho convidará os indianos para visitar a Wine South America 2025, feira de negócios do vinho, de 6 a 8 de maio, em Bento Gonçalves.