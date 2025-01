Startup usa inteligência artificial para otimizar as compras

Imagem de jamesteohArt, via Canva

No universo das compras on-line, a decisão de adquirir o produto ideal depende de informações confiáveis. Com a crescente busca por qualidade aliada ao melhor custo-benefício, consumidores estão cada vez mais atentos e exigentes ao avaliar opções disponíveis.

Em um estudo divulgado pelo Google, buscas pelo “melhor produto” são quatro vezes mais frequentes do que as pesquisas pelo “menor preço”. Esse número revela que a qualidade torna-se cada vez mais importante para os consumidores do que apenas o preço.

E é nesse contexto que a inteligência artificial (IA) tem transformado as compras on-line ao otimizar o processo de seleção de produtos. Por meio da análise de dados, a IA entrega uma experiência personalizada, direcionando consumidores a opções que atendam às suas necessidades de maneira prática.

O futuro das compras com o uso de IA

Diante o volume crescente de informações disponíveis, tomar decisões de compra tornou-se um desafio para muitos consumidores. Filtrar avaliações, comparar preços e encontrar as melhores ofertas exige tempo e esforço, algo que nem todos estão dispostos a investir.

Com o foco em facilitar a jornada de compra, a startup "É Bom ou Não?" desenvolveu uma solução que utiliza IA para conectar os consumidores a milhões de avaliações, ofertas exclusivas e cupons de desconto, tudo em uma única plataforma. Com uma das maiores bases de avaliações do Brasil, a plataforma transforma a experiência de compra ao reunir dados de diversos sites de e-commerce. Isso oferece aos consumidores uma visão completa sobre cada produto, facilitando a comparação, economizando tempo e dinheiro.

Anderson Ferreira, CEO do É Bom ou Não?, destaca: “O diferencial é centralizar informações de forma acessível, permitindo que o consumidor avalie com maior segurança”. A tecnologia por trás da solução é projetada para oferecer suporte na tomada de decisões, colocando dados relevantes em um único lugar.

Por que avaliações importam?

As avaliações de produtos têm se tornado um recurso indispensável para os consumidores, especialmente no momento de decidir o que comprar. Elas ajudam a entender se o produto atende às expectativas, se cumpre o que promete e se realmente vale o investimento. Esse recurso é ainda mais relevante em um mercado saturado de opções, onde informações confiáveis podem ser decisivas para a escolha final.

A busca pela opinião pode ser explicada por um fenômeno psicológico chamado "prova social". Ele expõe como as pessoas tendem a apoiar suas decisões com base nas ações ou opiniões de outros.

Nas compras online isso se manifesta no impacto das avaliações e comentários de consumidores, que funcionam como uma validação social. Segundo um estudo divulgado pelo Sebrae, para 77% dos consumidores, avaliações positivas são o fator decisivo de compra, sendo mais provável que confie na escolha, considerando que outras pessoas já tiveram uma boa experiência.

Como a IA facilita as compras

Com tantas opções no mercado, as avaliações ajudam consumidores a identificar vantagens e desvantagens de maneira realista. A combinação entre IA e reviews de consumidores permite a identificação de padrões e tendências, construindo um ecossistema mais transparente e confiável.

Além disso, a IA possibilita a análise de grandes volumes de informações em tempo real, permitindo a identificação de produtos em promoção ou com alto índice de satisfação. Essa abordagem auxilia os consumidores a se concentrarem em opções relevantes e alinhadas às suas preferências, tornando o processo de compra mais rápido e assertivo.

Ao integrar dados de diferentes fontes, com a inteligência artificial também é possível personalizar recomendações, apresentando produtos que atendem ao perfil e às necessidades específicas de cada consumidor. Isso transforma a experiência de compra em algo único e eficiente.