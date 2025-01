Mais de 78 mil candidatos ganham prazo para fazer a carteira de habilitação no Estado

Candidatos a habilitação que concluíram a carga horária mínima de aulas práticas até 31 de dezembro de 2024 ganharam mais tempo para a conclusão do processo. A Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) prorrogou por 90 dias o prazo para o exame prático de direção veicular, que deverá ser realizado até 31 de março de 2025. No Rio Grande do Sul, são 78 mil candidatos nessa situação.

A decisão da Senatran veio após decisões judiciais que prorrogaram o prazo em alguns Estados, devido à falta de vagas para provas ainda em consequência da pandemia, o que não ocorreu no Rio Grande do Sul. Considerando as dificuldades operacionais para adaptar o sistema em nível estadual e buscando o tratamento isonômico dos candidatos, a secretaria decidiu estender a prorrogação dos prazos para todo o território nacional.

O que muda

Candidatos que concluíram as 20h de aulas práticas obrigatórias até 31/12/2024, e cujo o processo venceria nessa data, terão até março de 2025 para realizar o exame prático.

O sistema está sendo adaptado para o novo prazo. A previsão é que já na segunda-feira (6/1) o candidato possa agendar a data da prova no seu Centro de Habilitação de Condutores (CFC).

O candidato que não concluir o processo de habilitação nesse prazo estendido pode abrir um novo serviço e reiniciar o processo. Algumas etapas, como aulas teóricas e práticas já concluídas, podem ser aproveitadas.