Prêmio maior da Mega da Virada sai para oito apostas

Geral Há 41 minutos Sobe para 12 total de mortos após queda de ponte Acidente foi entre Aguiarnópolis (TO) e Estreito (MA)

Mega Da Virada Há 15 horas Mega da Virada: Oito apostas ganham R$ 79,4 milhões; veja números sorteados Oito apostas acertaram as seis dezenas sorteadas hoje na Mega da Virada. Cada uma delas ganhou um prêmio de R$ 79.435.770,67.

Geral Há 20 horas Furto de cabos na malha férrea do Rio em 2024 supera 62 quilômetros Crime é desafio para a segurança pública, diz Supervia