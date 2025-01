Mega da Virada: Oito apostas ganham R$ 79,4 milhões; veja números sorteados

Geral Há 7 horas Furto de cabos na malha férrea do Rio em 2024 supera 62 quilômetros Crime é desafio para a segurança pública, diz Supervia

Estradas Há 7 horas Gabriel Souza participa da assinatura do convênio para duplicação da ERS-786, em Tramandaí No último dia do ano (31/12), o governador em exercício Gabriel Souza promoveu uma série de reuniões na sede da Operação Verão Total, em Tramandaí,...