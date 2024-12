Gabriel Souza participa da assinatura do convênio para duplicação da ERS-786, em Tramandaí

No último dia do ano (31/12), o governador em exercício Gabriel Souza promoveu uma série de reuniões na sede da Operação Verão Total, em Tramandaí, e assinou convênio entre o Estado e o município para a esperada duplicação de um trecho da rodovia ERS-786. A extensão está situada entre a avenida Minas Gerais e a ERS-030 (avenida João de Magalhães).

Gabriel Souza lembrou que o anúncio do convênio foi feito no início de dezembro e que, agora, após superar as etapas administrativas, a assinatura é um passo essencial para a realização da obra. “Há 11 anos, quando era secretário municipal de Planejamento de Tramandaí, desenvolvemos o projeto para a duplicação da avenida João de Magalhães. Hoje, como governador em exercício, estou participando deste momento histórico para a cidade, que promoverá um aumento significativo no desenvolvimento local”, afirmou.

O projeto de duplicação abrange aproximadamente 1,5 km da rodovia e contará com um investimento total de R$ 15,22 milhões. Desse total, R$ 14,28 milhões serão destinados pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), vinculado à Secretaria de Logística e Transportes (Selt), enquanto a Prefeitura de Tramandaí contribuirá com R$ 947 mil.

Luciano Silveira, diretor-geral do Daer, enfatizou a relevância da obra. “Essa infraestrutura é crucial para melhorar a mobilidade na nossa região, que tem apresentado um desenvolvimento notável nos últimos anos. A parceria entre o Estado e o município certamente impulsionará ainda mais a economia e o turismo na região do litoral norte”, disse.

O prefeito eleito de Tramandaí, Juarezinho Marques, também expressou sua empolgação com o investimento. “É com grande felicidade que inicio meu mandato com a realização de investimentos significativos, resultantes da colaboração com o governo do Estado. Estou convencido de que a duplicação da ERS-786 será um marco no desenvolvimento de Tramandaí e trará ainda mais oportunidades para toda a zona sul”, complementou.

A responsabilidade pela licitação e contratação da empresa para a execução dos serviços ficará a cargo da Prefeitura de Tramandaí, enquanto o Daer supervisionará e fiscalizará a obra. O deputado estadual Luciano Silveira, o prefeito de Tramandaí, Luiz Carlos Gauto, além de vereadores e lideranças do município também acompanharam o ato.

Obras de infraestrutura e resiliência climática

Ainda na manhã desta terça, o governador em exercício reuniu-se com os prefeitos do Consórcio Intermunicipal de Infraestrutura Rural e Urbana (Cidirur). Durante o encontro, ficou decidido que o consórcio apresentará ao governo do Estado, em janeiro, anteprojetos para a construção de uma ponte de mão dupla no município de Três Cachoeiras, na RS-494, e duas pontes de mão dupla no município de Morrinhos do Sul, na mesma rodovia. O objetivo é incluir as iniciativas, que são relacionadas à resiliência climática, no Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs).

Consórcio Intermunicipal apresentará ao governo do Estado, em janeiro, anteprojetos para a construção de pontes na região -Foto: Joel Vargas / Ascom GVG

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo, destacou as oportunidades que se apresentam com o Funrigs. “Estamos em uma janela de oportunidades com cerca de R$ 12 bilhões disponíveis nos próximos três anos. Durante esse período, o Estado não terá que pagar dívidas com a União, o que nos permitirá realizar investimentos em parceria com os municípios para obras que muitas vezes são inviáveis para as cidades realizarem sozinhas”, ponderou.

Flávio Raupp Lipert, prefeito de Três Cachoeiras e presidente do Consórcio, ressaltou a importância da colaboração intermunicipal: “Já investimos mais de R$ 30 milhões na região por meio do nosso consórcio de infraestrutura, e essa colaboração continuará trazendo benefícios para todos os municípios envolvidos”.

Os municípios participantes do consórcio incluem Torres, Três Cachoeiras, Morrinhos do Sul, Itati, Três Forquilhas, Mampituba e Dom Pedro de Alcântara, com a inclusão de Cambará do Sul prevista para janeiro de 2025.