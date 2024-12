Em Rio Grande, Gabriel Souza celebra investimentos em infraestrutura, esporte e turismo

Projeto do Ecoparque Turístico Molhes da Barra faz parte do programa Iconicidades -Foto: Joel Vargas / GVG

O governador em exercício Gabriel Souza esteve em Rio Grande, nesta segunda-feira (30/12),para participar de uma série de inaugurações que reforçam o compromisso do governo estadual com o desenvolvimento urbano, a promoção do esporte e a valorização do turismo na região Sul. As obras entregues contaram com recursos do Estado e incluem a revitalização da rua Riachuelo, no Porto Histórico, o recapeamento asfáltico da avenida Presidente Vargas, o Complexo Esportivo Ricardo Moraes e o projeto do Ecoparque Turístico Molhes da Barra, os dois últimos no Balneário Cassino.

“Estamos entregando hoje, no penúltimo dia de 2024, uma série de obras importantes aqui em Rio Grande, em áreas como história, turismo, mobilidade urbana, esporte e lazer. Essa parceria entre o governo do Estado e o município reforça nosso compromisso, com ações que melhoram a qualidade de vida das pessoas e transformam cidades com um legado histórico e turístico tão rico como Rio Grande, em lugares ainda melhores para se viver e visitar”, afirmou Gabriel.

O prefeito Fábio Branco, que acompanhou as agendas, complementou que as entregas são obras aguardadas há tempo pela comunidade. “Essas inaugurações simbolizam um significativo investimento em infraestrutura, esporte e turismo. Com a colaboração entre o governo estadual e a prefeitura, a cidade se posiciona para um futuro promissor, com novas oportunidades para seus cidadãos e visitantes”, destacou Branco.

Revitalização e recapeamento de ruas

A primeira parada de Gabriel Souza foi no Centro Histórico, com a entrega da revitalização da rua Riachuelo, entre as ruas Andradas e Coronel Sampaio. A obra abrangeu a pavimentação de 550 metros da via, instalação de calçamento, renovação do passeio público, iluminação e outras melhorias. O investimento foi de R$ 2,5 milhões do governo do Estado, por meio do programa Avançar no Turismo, com contrapartida municipal de R$ 450 mil. No local, também foi descerrada a placa do Marco Zero de Rio Grande, no Cais do Porto Velho, símbolo que marca a trajetória de formação do primeiro município gaúcho, fundado em 1737.

Na sequência, foi entregue o recapeamento asfáltico da avenida Presidente Vargas, uma das principais vias da cidade. Com mais de 2,5 quilômetros de extensão, a obra recebeu investimento total de quase R$ 4,7 milhões, sendo R$ 3,8 milhões do programa Pavimenta, do governo do Estado, e R$ 890 mil de contrapartida municipal. Durante a cerimônia, Gabriel Souza destacou que a melhoria não só otimiza o tráfego como também facilita o acesso aos serviços públicos da região.

Recapeamento asfáltico da avenida Presidente Vargas foi uma das obras entregues -Foto: Joel Vargas / GVG

O secretário de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedur), Rafael Mallmann, ressaltou que o Pavimenta representa uma gestão pública mais participativa. “Não foi o Estado quem decidiu, de cima para baixo, que melhorias deveriam ser feitas. Foram os prefeitos, que conhecem a realidade de sua gente, que indicaram as prioridades”, afirmou.

Inauguração do Complexo Esportivo Ricardo Moraes

No Balneário Cassino, o governador em exercício inaugurou o Complexo Esportivo Ricardo Moraes, um espaço voltado para esporte e lazer. O investimento total foi de R$ 1,2 milhão, sendo R$ 838 mil do programa Avançar no Esporte e R$ 359 mil de contrapartida municipal. O local conta com uma quadra poliesportiva coberta, áreas parabeach tennis,paddlee futevôlei, além de espaço para churrasqueiras e vestiários, oferecendo estrutura gratuita para moradores e veranistas.

Balneário Cassino ganhou espaço voltado para o esporte e o lazer -Foto: Joel Vargas / GVG

Projeto do Ecoparque Turístico Molhes da Barra

Por fim, foi entregue o projeto do Ecoparque Turístico Molhes da Barra, integrado ao programa Iconicidades, do governo estadual, que busca revitalizar e qualificar espaços públicos. Desenvolvido pelo Estúdio 41 Arquitetura, o projeto prevê a criação de um ecoparque sustentável, com passarelas de observação, áreas gastronômicas, um minimuseu e um píer para embarcações de turismo náutico.

A secretária de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), Danielle Calazans, destacou que o projeto será um marco para o turismo responsável na região. “O Iconicidades é um projeto estratégico para o governo estadual. Ao investir na valorização do patrimônio histórico de municípios gaúchos, buscamos fortalecer a identidade local e impulsionar os negócios da região, além de proporcionar novos espaços de convivência e de acesso à cultura para os cidadãos”, destacou.

“A partir deste projeto, vamos entregar uma obra icônica à comunidade. Este programa não apenas valoriza as belezas naturais do nosso Estado, mas também as torna ainda mais atraentes, contribuindo para o fortalecimento do turismo e da geração de empregos e renda”, concluiu Gabriel.