Estado entrega 40 casas temporárias em Arroio do Meio e desativa último abrigo coletivo do município

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária (Sehab), realizou a oitava entrega de casas temporárias para atingidos pelas enchentes no Rio Grande do Sul, nesta segunda-feira (30/12), em Arroio do Meio.

A ação possibilitou a desativação do último abrigo coletivo do município, além de oferecer mais conforto para que as famílias aguardem as casas definitivas. As moradias temporárias são módulos habitacionais transportáveis e que já chegam prontos da fábrica ao local de instalação, necessitando apenas da colocação de sapatas de nivelamento (um tipo de fundação) sob as estruturas.

As residências integram o programa A Casa é Sua – Calamidade, que tem o objetivo de promover a política habitacional de emergência atuando em três frentes: casas temporárias, que são ocupadas pelas famílias enquanto aguardam as definitivas, casas definitivas e doação de unidades por empresas privadas. Ao todo, serão 500 módulos desse modelo, com investimento de R$ 66,7 milhões do Estado. Somente pelo A Casa é Sua – Calamidade, além das 500 temporárias, o governo investiu também R$ 58,7 milhões na construção de 422 residências definitivas em 11 municípios.



O secretário Carlos Gomes destacou o trabalho da equipe da Sehab na busca de métodos construtivos mais rápidos para atender demandas emergenciais. "E chegamos a essa eficiente opção de conforto e dignidade para acolhimento individualizado. Mais famílias vão pasar o ano novo fora de abrigo. Para nós, isso é uma alegria e certeza de estarmos no caminho certo. Como diz nosso governador Eduardo Leite, todos nós por todos nós", afirmou.

Titular da Habitação, Carlos Gomes destacou trabalho do governo durante entrega das chaves -Foto: Jorge Fuentes / Ascom Sehab



O prefeito de Arroio do Meio, Danilo Bruxel, agradeceu o apoio e auxílio do Estado para a reconstrução do municipio que sofreu duramente com as enchentes de setembro de 2023 e maio de 2024. "Entregamos essa gestão com a certeza de que fizemos um grande caminho na reconstrução do nosso município. E seguiremos aqui, como munícipe, mas sempre à disposição se a nova gestão precisar de nosso trabalho", ressaltou.



Em abril, o município já havia recebido 28 casas de passagem, fruto do trabalho integrado entre secretarias estaduais e do apoio da iniciativa privada, por meio de parceria com o Sindicato das Indústrias da Construção Civil do Rio Grande do Sul (Sinduscon-RS). A entidade doou as unidades habitacionais com auxílio de empresas do ramo da construção civil a ela associadas. As casas de passagem diferem das casas temporárias principalmente por serem fixas, ou seja, não podem ser transportadas.

Sete municípios receberam 332 moradias



Até o momento, 332 já foram entregues: além das 40 em Arroio do Meio, 80 em Encantado; 28 em Cruzeiro do Sul; 86 em Estrela; 48 em Triunfo; 20 em Rio Pardo; e 30 em São Jerônimo. As casas ou módulos temporários são destinadas, preferencialmente, a municípios que ainda possuam pessoas em abrigos e que contem com alguma área fora da mancha de inundação para a instalação das moradias. As prefeituras são responsáveis pelo preparo do terreno – com apoio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedur) nas ações de terraplenagem, compactação de solo e a preparação da infraestrutura (execução de conexões das redes de água, esgoto e energia elétrica).



As ações fazem parte do Plano Rio Grande, programa de reconstrução, adaptação e resiliência climática do Estado, que visa planejar, coordenar e executar programas para enfrentar as consequências sociais, econômicas e ambientais da enchente histórica. A medida integra também o Plano Estadual de Habitação de Interesse Social (Pehis), como política permanente para atuação em casos de emergências, calamidades e desastres.



Sobre os módulos



Cada unidade possui 27 m² e é composta por dormitório, sala e cozinha conjugadas e banheiro, além de possuírem mobiliário sob medida e eletrodomésticos de linha branca. A estrutura de aço galvanizado e concreto ganhou elementos que garantem resistência e conforto para os moradores.

Por dispensar a construção no local, os módulos são ambientalmente sustentáveis, pois não geram resíduos de obra e possibilitam economia de oito vezes menos água em comparação com métodos tradicionais.

Módulos têm estrutura de aço galvanizado e concreto e elementos que garantem conforto para os moradores -Foto: Jorge Fuentes / Ascom Sehab



Além disso, os módulos ficam incorporados ao acervo do Estado e poderão ser reutilizados por várias vezes em outras situações em que se fizerem necessários, depois que as famílias já tiverem sido transferidas para moradias definitivas.