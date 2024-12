Final de ano inspira cuidados especiais com crianças com (TEA) Transtorno do Espectro Autista e animais de estimação

O uso de fogos de artifício durante as festas de fim de ano continua causando preocupações entre famílias de crianças com autismo e tutores de animais, especialmente cães, devido ao impacto do barulho intenso. Crianças com TEA: barulhos intensos causam crises e desconforto O Transtorno do Espectro Autista (TEA) afeta cerca de 3,3% das crianças no Brasil, segundo estudos recentes.

O estouro dos fogos pode desencadear reações como: Crises de ansiedade e colapsos. Irritabilidade e isolamento. Interrupção do sono. Esses efeitos são agravados pela hipersensibilidade auditiva, comum em crianças com TEA. Mas o que é diversão para alguns pode ser um sofrimento para também para os animais de estimação.

Nesta época, os tutores precisam redobrar a atenção e tomar medidas preventivas para evitar que os cães e gatos sofram com estresse, medo e até problemas de saúde. Quando se fala em redobrar os cuidados, o assunto vai além da saúde. De acordo com o coordenador do curso de Medicina Veterinária da Ulbra Canoas, Jean Soares, é comum que os animais procurem se esconder em locais apertados da casa ou até mesmo fujam por conta do estresse causado pelos barulhos dos fogos, o que só aumenta o problema.

Por isso, o professor explica que o carinho é o primeiro passo para amenizar o sofrimento e permitir que os animais de estimação fiquem tranquilos durante uma virada. “O recomendado é sempre ter um ambiente mais confortável, além de ficar próximo do animal e não deixá-lo sozinho. O mais importante é estar próximo dele para que se sinta confiante e fique muito atento ao seu pátio, porque é aí que podem aparecer os maiores problemas, como as fugas”, comenta Soares.

No entanto, alguns animais de estimação podem ter uma sensibilidade maior ao ruído de foguetes e fogos de artifício. Nestes casos, não é só a presença do tutor que vai fazer a diferença, e acaba sendo necessária alguma intervenção. “Por exemplo, há algumas buchinhas que é possível colocar nos ouvidos do pet para reduzir o barulho”, exemplifica o professor. Alternativas silenciosas e conscientização O mercado já oferece fogos silenciosos, uma solução inclusiva para manter as celebrações festivas. Conscientizar sobre o impacto do barulho ajuda a tornar as festas mais seguras e acolhedoras.