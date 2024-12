MetrôRio: bilhete para o Réveillon só pode ser comprado online

Quem for usar o metrô para ir à festa da passagem de ano na orla do Rio terá que comprar o bilhete digital por QR Code. De acordo com o MetrôRio, esta será a única maneira de ter o bilhete.

Ele pode ser comprado pelo app ou site do Metrô até as 18h desta terça-feira, 31 de dezembro, pago com cartão de crédito ou PIX e será acessado assim que o pagamento for confirmado.

Os bilhetes especiais são vendidos por faixas de horárias de embarque e são limitados. O uso do bilhete especial de Réveillon é obrigatório das 19h do dia 31 de dezembro até as 5h do dia 1º de janeiro de 2025. Os bilhetes têm cores diferentes de acordo com a faixa de horária.

Há um limite de dez bilhetes por compra. Menores de 6 anos acompanhados por um adulto e maiores de 65 anos e pessoas com deficiência devem levar um documento original que comprove a gratuidade.