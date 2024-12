Defesa Civil alerta para áreas com solo encharcado em São Paulo

A Defesa Civil de São Paulo fez um alerta nesta segunda-feira (30) para chuvas intensas e calor em todo o estado até quarta-feira (1º), com maiores acumulados na região de Ribeirão Preto e Franca, noroeste do estado.

Segundo o órgão, até o momento não há indicação de risco expressivo até a virada do ano. No entanto, como o solo está encharcado em diversas regiões, a recomendação é que a população fique atenta para as áreas mais vulneráveis. Tempestades estão previstas para todo o estado.

Para hoje (30), a previsão é de sol entre nuvens, o que levará a uma sensação térmica de calor e abafado em todo o território paulista. Ao longo da tarde, a combinação de calor com a umidade proveniente do oceano e da região amazônica deve criar condições para pancadas de chuvas fortes, seguidas por raios e vento.

Segundo a Defesa Civil, entre terça-feira (31) e quarta-feira (1º), os dias serão marcados por sol entre nuvens, com aumento das temperaturas e da sensação de calor abafado no estado. No decorrer das horas, o calor e a umidade vão criar condições para pancadas de chuva forte, com raios e vento.

“Como haverá momentos de tempestade, recomenda-se atenção redobrada em áreas mais vulneráveis, pois há risco para transtornos”, alertou a Defesa Civil, em nota.

Baixada Santista

Na Baixada Santista, entre terça-feira (31) e quarta-feira (1), haverá sol entre nuvens, o que pode ajudar a aumentar as temperaturas e elevar a sensação de calor abafado em toda região.

Ao longo do dia, a soma do calor com a umidade vinda do oceano pode criar condições para pancadas de chuva, seguidas por raios e vento.

Segundo a Defesa Civil, os modelos meteorológicos não indicam riscos para acumulados significativos de chuva na Baixada. No entanto, recomenda “atenção redobrada em áreas mais vulneráveis, pois há risco para transtornos”.