Retrospectiva 2024: Celesc realiza investimento recorde de R$ 2 bilhões para modernizar e expandir serviços

Foto: Ricardo Trida / Arquivo /SECOM

Em 2024, a Celesc impulsionou o desenvolvimento de Santa Catarina com investimentos estratégicos em infraestrutura. A expansão da rede trifásica e a criação de novas subestações e usinas fotovoltaicas, além da ampliação do corredor elétrico, foram ações fundamentais para ampliar o fornecimento de energia e atender as crescentes demandas da população catarinense.

A Companhia manteve o foco em aprimorar o fornecimento de energia elétrica em todo o Estado, ao mesmo tempo em que reforçou seu compromisso com a sustentabilidade e com o desenvolvimento social, o que resultou na marca recorde de R$ 2 bilhões em investimentos, somando os anos de 2023 e 2024.

Nesse contexto, a Celesc realizou obras estratégicas para modernizar a rede elétrica e expandir a capacidade de atendimento, enquanto também mantinha o foco em investir na formação de novos profissionais, com investimentos em programas de capacitação para jovens e ações voltadas para o bem-estar da comunidade.

Além disso, a Celesc foi reconhecida por sua excelência no atendimento ao consumidor e por sua atuação na implementação de novas tecnologias, como o uso de medidores inteligentes e a expansão de usinas solares. Esses avanços refletem o compromisso da Companhia com a qualidade dos serviços prestados e com a sustentabilidade ambiental, priorizando fontes de energia limpa e renovável.

O governador Jorginho Mello destacou a importância da Celesc para o desenvolvimento de Santa Catarina. “A Celesc tem demonstrado, ao longo de 2024, um trabalho comprometido com o progresso do Estado, sempre focada em atender os cidadãos e apoiar os empresários e produtores catarinenses. A Companhia se tornou, cada vez mais, uma base sólida para o crescimento econômico e a melhoria da qualidade de vida da população”, ressaltou o governador.

O presidente da Celesc, Tarcísio Rosa, enfatizou o empenho da equipe da Companhia para garantir um serviço de excelência. “Em 2024, tivemos um ano de grandes desafios, mas, graças ao trabalho dedicado de todos os nossos colaboradores – desde os eletricistas até a alta gestão – conseguimos entregar resultados significativos para a população catarinense. Continuamos nossa missão de fazer da Celesc uma empresa cada vez mais forte, eficiente e comprometida com o bem-estar de todos os catarinenses”, afirmou o presidente.

:: Confira algumas das principais ações realizadas pela Companhia

Rede trifásica

Cumprindo a missão dada pelo governador Jorginho Mello, a Celesc finalizou os primeiros 500 quilômetros de rede trifásica e já está projetando mais 500 quilômetros, permitindo que o produtor rural tenha mais disponibilidade e qualidade de energia elétrica. As regiões Oeste, Planalto Serrano, Planalto Norte e Alto Vale são as mais atendidas pela vocação voltada ao agronegócio.



A previsão é que mais de 50 mil unidades consumidoras sejam beneficiadas pelo investimento de R$ 76 milhões. A melhoria irá viabilizar ampliações de fábricas e automatizações que exigem uma demanda maior de energia. A rede trifásica também irá reduzir o número de quedas de energia, que geram prejuízos na produção.

Corredor elétrico

Foto: Reprodução/Secom SC

O Governo do Estado e a Celesc anunciaram projeto de expansão do Corredor Elétrico Catarinense, com a meta de atingir 100 municípios com eletropostos e deixar todas as regiões do Estado com infraestrutura confiável para circulação de veículos elétricos e híbridos. O planejamento prevê que a marca de alcançar 100 municípios ao longo de 2025, mediante investimento de mais de R$ 5 milhões para a instalação de novas unidades de recarga. Atualmente, a Celesc conta com 35 eletropostos em trajetos que cruzam Santa Catarina de Norte a Sul e de Leste a Oeste, formando uma das maiores malhas viárias com eletropostos do país.

Energia Boa

Considerado o maior projeto estadual de fomento à geração de energias renováveis já realizado no País, o Energia Boa prevê a construção de seis novas subestações e 225,5 quilômetros de linhas de transmissão no Planalto Serrano. Com o aumento da infraestrutura, pequenas centrais hidrelétricas (PCHs) e centrais geradoras hidrelétricas (CGHs) poderão se conectar ao sistema elétrico, melhorando a oferta de energia limpa para toda a região e incentivando novos negócios. Com a infraestrutura implantada, o Governo do Estado destrava pouco mais de R$ 3 bilhões em investimentos privados na região, que tem hoje o maior potencial hídrico do Estado.

Foto: Reprodução/Secom SC

Nova subestação Abelardo Luz

A nova subestação Abelardo Luz foi inaugurada em abril para melhorar a qualidade do fornecimento de energia para mais de 10.500 unidades consumidoras. A obra beneficia diretamente aos municípios de Abelardo Luz, Ipuaçu, São Domingos e Ouro Verde, além de reduzir a demanda sobre toda a região de Chapecó, garantindo maior segurança energética. A nova obra foi construída em um terreno com aproximadamente 800m² e tem como configuração inicial um transformador de 26 MVA, 138kV para 23kV, quatro alimentadores e um banco de capacitores, podendo ser expandida para acomodar até 12 alimentadores com 120 MVA.

Ampliação da Subestação de São Cristóvão do Sul

A ampliação da Subestação de São Cristóvão do Sul foi um passo importante para reforçar o fornecimento de energia na região do Planalto Serrano. O investimento total foi de quase R$ 19 milhões, dos quais R$ 14,7 milhões foram aplicados na ampliação da subestação, que fortalece e amplia a capacidade de transformação e distribuição de energia para 138 kV. A obra beneficia os municípios de São Cristóvão do Sul, Santa Cecília, Ponte Alta do Norte e Otacílio Costa, melhorando a disponibilidade e qualidade do fornecimento de energia. O projeto inclui também uma linha de distribuição de energia com 9,3 quilômetros de extensão, representando um investimento de R$ 4,1 milhões. Esse avanço beneficiará cerca de 30 mil unidades consumidoras.

Reativação da Usina Maruim

Após 52 anos desativada, a histórica Usina Maruim, que iniciou suas operações em 1910 e encerrou as atividades em 1972, finalmente voltou a gerar energia. Localizada em São José, ela é uma das mais antigas de Santa Catarina. A Celesc, com um investimento aproximado de R$ 9 milhões, entregou sua reativação em outubro. O evento marcou não apenas o retorno de um importante patrimônio energético catarinense, mas também a integração da comunidade, com uma nova edição do “Celesc Portas Abertas”, que, oportunizou visita guiada às instalações e ofereceu uma série de atrações culturais e educativas ao público.

Usinas solares na região de Lages

Em um firme compromisso com a sustentabilidade, o Governo do Estado e a Celesc inauguraram em junho duas novas usinas fotovoltaicas em Lages.

Denominada Lages II, uma das usinas tem capacidade para gerar 1 MW de energia elétrica e recebeu um investimento de R$ 4.662.000,00. Simultaneamente, de forma simbólica, foi inaugurada também a usina fotovoltaica (UFV) de Campos Novos, com investimento de R$ 4.825.000,00 e também capacidade de geração de 1 MW.

Usina fotovoltaica em São José do Cedro

Foi inaugurada em setembro a Usina Fotovoltaica (UFV) da Celesc em São José do Cedro. É a quarta do tipo em Santa Catarina e a maior planta da Companhia até o momento. Com investimentos de R$ 13,2 milhões, a nova unidade tem capacidade instalada de 2,5 MW, o que corresponde ao consumo médio de 2 mil residências. O empreendimento representa parte do esforço da Celesc em ampliar sua matriz energética priorizando fontes limpas e renováveis.

Mais de 100 totens de autoatendimento instalados

A Celesc deu mais um passo na modernização do atendimento ao cliente com o plano de instalação de 104 totens de autoatendimento em suas lojas. A implantação, iniciada em setembro, busca oferecer mais agilidade e eficiência nos serviços prestados pela Companhia. Nesta primeira fase, 43 totens foram instalados em lojas da Celesc espalhadas por todas as regiões do Estado até o dia 18 deste mês.

Medidas para o Verão

A Celesc está intensificando os preparativos para o verão 2024/2025, implementando medidas para reforçar o sistema elétrico e aprimorar o atendimento emergencial. As ações incluem a manutenção preventiva de redes, substituição de equipamentos obsoletos e ampliação da capacidade de subestações. Além disso, a empresa está aumentando o número de equipes de prontidão para atender eventuais emergências e investindo em tecnologias de monitoramento para detectar falhas com maior rapidez. Essas iniciativas visam garantir a continuidade e a qualidade do fornecimento de energia elétrica durante o período de maior demanda.

Limpeza de postes

Em 2024, a Celesc, em parceria com prefeituras e empresas de telefonia, removeu cerca de 70 toneladas de cabos irregulares de postes em 135 mutirões realizados em cidades como Joinville, Florianópolis e Jaraguá do Sul, sendo que, nestas duas últimas, os trabalhos são conduzidos com base em protocolos de cooperação técnica (PCT) firmados com as administrações municipais. Empresas foram notificadas para regularização, e a população contribui relatando riscos, fortalecendo a confiabilidade e segurança da rede elétrica.

Medidores inteligentes

A Celesc já instalou 27 mil medidores inteligentes em Florianópolis, iniciando pela área continental e agora avançando para a Ilha, nos bairros Agronômica, Tapera e Campeche. Esses dispositivos modernos substituem os medidores convencionais, proporcionando monitoramento em tempo real do consumo, maior agilidade no religamento em caso de interrupções, leitura remota dos dados e identificação rápida de falhas na rede elétrica. O projeto, que representa um investimento de R$ 116 milhões, também contribui para a eficiência energética, ajudando consumidores a gerenciar melhor seus gastos com energia. A expansão para todas as regionais da capital será gradual ao longo dos próximos dois anos.

Formação de jovens aprendizes

A Celesc formou 162 jovens aprendizes em todas as regiões de Santa Catarina em fevereiro, marcando um momento emocionante para os participantes do projeto. Após dois anos de dedicação, eles receberam os diplomas em uma cerimônia realizada simultaneamente na sede da empresa, em Florianópolis, e nas agências regionais.

Em outubro, mais 169 adolescentes concluíram uma série de oficinas de formação cidadã proporcionadas pela Escola de Extensão, resultado de uma parceria entre a Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc) – por meio do Centro de Ciências da Administração e Socioeconômicas (Esag) – e a Companhia de energia.

Celesc nas escolas

Reforçando seu compromisso de estar sempre próxima à comunidade, a Celesc continua a atuar junto às instituições de ensino de toda Santa Catarina por meio do projeto Celesc nas Escolas. A iniciativa foi desenvolvida para alunos de 8 a 11 anos, de escolas públicas e particulares. Os profissionais envolvidos são servidores da Companhia que recebem previamente uma orientação pedagógica para passar os ensinamentos para as crianças. Florianópolis, Itajaí, Navegantes, Caçador e São José são algumas das cidades que receberam a iniciativa.

Homenagem por ajuda ao RS

Os profissionais da Celesc que auxiliaram no restabelecimento da energia elétrica no Rio Grande do Sul foram homenageados em junho em evento realizado no auditório Milan Milasch, na Administração Central. Cada um dos eletricistas, técnicos e engenheiros que trabalharam no estado vizinho foram presenteados com placas de agradecimento e um quadro com fotos da atuação no RS. Também receberam os cumprimentos do presidente Tarcísio Rosa e de toda a diretoria da Companhia.