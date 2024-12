Aplicativo Servidor RS termina 2024 com 140 mil usuários, 13,5 milhões de interações e 16 funcionalidades

O aplicativo Servidor RS não para de crescer, e os números do final de 2024 mostram a abrangência da ferramenta, que se constitui como um dos principais canais de interação entre a administração e os servidores do Estado do Rio Grande do Sul. Já são 140 mil usuários cadastrados e 16 funcionalidades oferecidas para o funcionalismo gaúcho. Somente neste ano, foram 13,5 milhões de interações.

O crescimento da média mensal de pessoas que efetivamente fazem uso do aplicativo a cada mês chama a atenção: em 2021, eram 6.383; em novembro de 2024, o número saltou para 33.730. O dado mostra uma fidelização dos usuários, que, de forma consistente, acessam os recursos de acompanhamento funcional.

O número chegou a cair com os impactos provocados pelas enchentes. Até abril, eram 6 mil novas pessoas interagindo com frequência. Durante os dois meses em que a ferramenta ficou fora do ar, a taxa de crescimento foi reduzida para 1.850. Recuperado o sistema, também foi restaurada a dinâmica de uso dos servidores.

A facilidade e a segurança para acessar remotamente informações e serviços são responsáveis pela ampliação do público, mesmo com um perfil etário que não necessariamente é o que mais acessa dispositivos tecnológicos. Em março deste ano, a quantidade de usuários inativos (45,4%) superou a de ativos (38,4%).

O gerente do projeto no Tesouro do Estado, Milton da Costa, destaca os avanços do Servidor RS: “O app já é conhecido e muito utilizado por 140 mil usuários. Mesmo com a queda de novos usuários mensais antes das enchentes, o número voltou a crescer e segue crescendo, o que demonstra uma boa fidelização. Também alcançamos notas de 4,77 no Google e de 4,4 na Apple, sendo que o máximo de pontuação é 5”, comemora.

“Tecnicamente são várias as evoluções implantadas. Entre os indicadores que utilizamos para avaliar a ferramenta estão o comportamento dos usuários, o engajamento, a quantidade de serviços oferecidos, as notas nas lojas e a disponibilidade do aplicativo. Em todos eles, avançamos”, complementa Milton.

Perfil dos usuários e funcionalidades mais buscadas

Entre os órgãos com maior número de servidores acessando a ferramenta estão a Secretaria da Educação, a Brigada Militar, a Polícia Civil, o IPE Prev e a Sefaz. Em 2024, os colaboradores do Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas e do Ministério Público também passaram a ser contemplados.

O maior número de interações mensais se deu em novembro deste ano: 544 mil. O maior interesse foi na consulta de contracheque, consignações, histórico funcional, férias, recadastramento de inativos e margem consignável (confira abaixo a lista de todas as funcionalidades).

Novos recursos devem ser disponibilizados ao longo de 2025. Entre eles estão afastamento por licenças de saúde, notificação segmentada e educação financeira.

Lançado em 2020, o Servidor RS é uma ferramenta desenvolvida pelo Tesouro do Estado em parceria com diversas secretarias e com a Procergs. O aplicativo fornece acesso ágil e seguro a informações funcionais e serviços. O acesso é feito via login gov.br, desde que a pessoa tenha conta nível prata ou ouro.

Recursos disponíveis

Simulador de tempo de aposentadoria Cadastro de dependentes previdenciários Consulta de frequências e afastamentos Consulta de licença prêmio Contracheque Férias Comprovante de rendimentos Indenização por férias e licença prêmio Consignações Consulta a margem consignável Requisição de Pequeno Valor (RPV) Histórico funcional Recadastramento de pensionista Recadastramento de inativo Teletrabalho Fale Conosco